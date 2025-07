Fiocruz confirma circulação da variante XFG da Covid-19 no Rio de Janeiro

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou que a variante XFG do coronavírus já está circulando amplamente no Rio de Janeiro, representando 62% dos casos sequenciados entre 1º e 8 de julho. Inicialmente identificada no Sudeste Asiático, essa variante também foi encontrada em outros estados, como São Paulo, Ceará e Santa Catarina.

Apesar de ser a linhagem predominante na capital fluminense, não há sinais de que a XFG cause casos mais graves ou escape da proteção das vacinas. A variante apresenta algumas mutações que podem reduzir ligeiramente a resposta imunológica, mas os imunizantes continuam eficazes para evitar formas graves da doença.

Atualmente, os sintomas da Covid-19 parecem mais com uma gripe comum, como coriza, tosse e dores no corpo, e a febre é menos frequente. Algumas pessoas relatam insônia e ansiedade, especialmente com variantes derivadas da JN.1, da qual a XFG é descendente.

Especialistas da Fiocruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio destacam a importância da vigilância constante e reforçam que a vacinação continua sendo a melhor proteção, junto com cuidados básicos como higiene das mãos, uso de máscara e evitar aglomerações quando estiver com sintomas.

A parceria entre Fiocruz e a Secretaria de Saúde do Rio foi fundamental para identificar rapidamente a variante e permitir uma resposta ágil, como reforço na comunicação e planejamento de recursos de saúde.

