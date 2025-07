Programa “Por Todas Elas” leva saúde, cidadania e segurança para o bairro Terra Firme, em Belém

Nesta quarta-feira (16), o bairro Terra Firme recebeu mais uma edição do Programa “Por Todas Elas”, iniciativa do Governo do Pará que ofereceu gratuitamente mais de 30 serviços para a comunidade na Usina da Paz. Ação reuniu centenas de moradores em uma manhã de atendimentos médicos, odontológicos, emissão de documentos, exames oftalmológicos, serviços para animais e até atividades para crianças.

A vice-governadora Hana Ghassan, idealizadora do programa, destacou a importância da ação: “É muito importante estarmos aqui juntos, levando saúde, cidadania e empoderamento para as mulheres deste bairro”.

Moradores como Aline Machado elogiaram a proximidade dos serviços. “Muitas pessoas não têm condições de pagar ou ir longe para esses atendimentos. Aqui fica perto, acessível, especialmente para minha filha”, contou Aline.

Além da saúde e cidadania, o evento também marcou o lançamento do “Totem da Mulher” na Usina da Paz Terra Firme uma central moderna que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a registrar ocorrências e buscar proteção de forma rápida e segura, tudo pela internet.

Segundo a secretária Elieth Braga, o programa aproxima o Estado da população, garantindo serviços sem burocracia, até para os animais, com atendimento veterinário. Para a vendedora Jorgia Gomes, que participou da feirinha empreendedora, o programa também fortalece a economia local: “É gratificante divulgar meu trabalho e ajudar a comunidade”.

Com iniciativas que vão do cuidado à prevenção, o “Por Todas Elas” reforça o compromisso do Governo do Pará em promover saúde, segurança e dignidade para toda a população.

Imagem: Agência Pará