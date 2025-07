Paolla Oliveira é nomeada Rainha de Honra da Grande Rio

Paolla Oliveira pode ter deixado o posto de rainha de bateria da Grande Rio, mas seu laço com a escola de samba de Duque de Caxias continua firme e forte. Nesta quarta-feira (16), a agremiação anunciou, pelas redes sociais, que a atriz agora ocupa o título de Rainha de Honra da escola.

“Uma história de muito amor que continua viva!”, escreveu a Grande Rio. Paolla fará parte da realeza tricolor em 2026, mantendo sua conexão com a escola que a acolheu por sete anos à frente da bateria comandada pelo mestre Fafá hoje liderada pela influenciadora Virgínia Fonseca.

No Carnaval de 2025, a atriz se despediu da função em grande estilo. Representando a Lua Encantada no enredo que homenageou o Pará, ela cruzou a Sapucaí com a fantasia iluminada por LED azul fluorescente, encantando o público.

A saída de Paolla foi motivada por compromissos com a novela Vale Tudo e questões pessoais. Ainda assim, como já havia garantido o presidente de honra da escola, Jayder Soares, “a casa é sua, Paolla!”.

Imagem: Divulgação Instagram