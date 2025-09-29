Flamengo vira sobre Corinthians e abre vantagem na liderança do Brasileiro

O Flamengo é mais líder do que nunca no Brasileirão, e concluiu uma 25ª rodada perfeita ao vencer o Corinthians de virada por 2 a 1 na noite deste domingo. Na Neo Química Arena, Yuri Alberto abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo após uma primeira etapa em que o rubro-negro foi inteiramente dominado. Porém, Carrascal teve sua melhor atuação no futebol brasileiro até o momento e deu passes para Arrascaeta e Luiz Araújo definirem.

O Corinthians dominou os primeiros 40 minutos da partida e Yuri Alberto desperdiçou pênalti ao cobrar de cavadinha nas mãos de Rossi. Mas o atacante marcou na volta do intervalo ao ganhar de Léo Ortiz e bater cruzado pela esquerda.

O Flamengo acordou e empatou com Arrascaeta, que recebeu passe de Carrascal na área e bateu de canhota. Já aos 41, o colombiano recebeu cobrança lateral de Plata e tocou para Luiz Araújo, que bateu cruzado e definiu o jogo. Os corintianos reclamaram que este lance foi invertido.

Com as derrotas de Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol na rodada, o Flamengo chegou a 54 pontos e abriu vantagem na ponta da tabela. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o time mineiro no Maracanã. Já o Corinthians parou nos 29 e na 12ª colocação.

Fonte e imagem: Portal do Jornal Extra.Globo