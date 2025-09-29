segunda-feira, setembro 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Flamengo vira sobre Corinthians e abre vantagem na liderança do Brasileiro

O Flamengo é mais líder do que nunca no Brasileirão, e concluiu uma 25ª rodada perfeita ao vencer o Corinthians de virada por 2 a 1 na noite deste domingo. Na Neo Química Arena, Yuri Alberto abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo após uma primeira etapa em que o rubro-negro foi inteiramente dominado. Porém, Carrascal teve sua melhor atuação no futebol brasileiro até o momento e deu passes para Arrascaeta e Luiz Araújo definirem.

O Corinthians dominou os primeiros 40 minutos da partida e Yuri Alberto desperdiçou pênalti ao cobrar de cavadinha nas mãos de Rossi. Mas o atacante marcou na volta do intervalo ao ganhar de Léo Ortiz e bater cruzado pela esquerda.

O Flamengo acordou e empatou com Arrascaeta, que recebeu passe de Carrascal na área e bateu de canhota. Já aos 41, o colombiano recebeu cobrança lateral de Plata e tocou para Luiz Araújo, que bateu cruzado e definiu o jogo. Os corintianos reclamaram que este lance foi invertido.

Com as derrotas de Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol na rodada, o Flamengo chegou a 54 pontos e abriu vantagem na ponta da tabela. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o time mineiro no Maracanã. Já o Corinthians parou nos 29 e na 12ª colocação.

Fonte e imagem: Portal do Jornal Extra.Globo

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia
Próximo artigo
Vídeo: evangélica e rainha do axé. Como Cláudia Leitte concilia a fé com a folia?

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315