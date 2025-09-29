Vídeo: evangélica e rainha do axé. Como Cláudia Leitte concilia a fé com a folia?

A artista mencionou outros cantores que mantiveram o estilo musical mesmo após a conversão religiosa.

A cantora Claudia Leitte abriu o jogo sobre a conciliação entre sua fé evangélica e a carreira no Carnaval. Em entrevista ao podcast Flow nesta quinta-feira (25), a artista explicou que, após passar por questionamentos internos, hoje ela enxerga sua permanência na folia como um pilar de sua fé e de sua profissão.

Claudia Leitte afirmou categoricamente que não vê contradição entre suas crenças e seu trabalho. Segundo ela, a chave foi se aprofundar na própria convicção. “Já existiu [uma contradição na minha cabeça]. É um questionamento massa, para si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé,” explicou.

Para reforçar sua posição, a cantora citou outros artistas que, após a conversão ao cristianismo, seguiram atuando no mesmo meio, como Xanddy e Carla Perez.

“Xanddy é cristão. Então, assim, é um negócio muito doido, porque isso [a controvérsia] é desse tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Carla Perez também é cristã, tem uma galera que se converteu ao cristianismo,” detalhou a cantora.

Claudia destacou que a pressão e a divisão sobre o tema vêm, principalmente, de fora. Ela encara a festa como cultura e, acima de tudo, como seu trabalho.

“A gente trabalha. É o nosso trabalho e a nossa cultura também. É mais uma cobrança externa. É mais sobre você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça,” disse ela, reforçando que não se sente mais dividida sobre o assunto há muito tempo.

Foco em Jesus, Não nas Regras

A artista concluiu explicando que sua relação com a fé é centrada em Jesus, e não em regras externas. Para lidar com as críticas e os julgamentos do público, ela tenta manter a leveza, focando no perdão e buscando apoio psicológico.

