Clube do Remo dá olé com 4 a 0 contra o GAS, em Roraima e avança na Copa do Brasil

O Clube do Remo entrou no gramado do Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, disposto a passar para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe entendeu tudo o que foi passado pelo técnico Rodrigo Santana, que está suspenso e foi substituído pelo auxiliar-técnico Neto Pajolla, e o resultado não poderia ter sido melhor: 4 a 0 sobre o Grêmio Atlético Sampaio – GAS. Agora, o Leão Azul do Baenão vai encarar a equipe do Criciúma, em Belém. Agora, o Leão espera o PIX da Confederação Brasileira de Fubetol – CBF.

A equipe paraense já entrou como favorita a continuar no jogo. No primeiro tempo, fez 1 a 0 e não avançou mais porque houve erros, embora tenha dominado a partida na fase inicial. No retorno, o Leão sacramentou a vitória, apesar da reação do GAS que, por várias vezes, chegou a impor perigo à zaga remista e deu trabalho ao goleiro Marcelo Rangel. Os gols do Remo foram de Jaderson, Pedro Rocha, Ytalo e Maxwell.

No Campeonato Paraense, o Clube do Remo encara, domingo, 02, a equipe do Cametá e joga fora de casa. Já para o GAS, o jogo desta noite era de vida ou morte. Apesar de os donos da casa estarem jogando determinados, não conseguiram furar a retranca do clube paraense que, tática e tecnicamente estava melhor preparado, apesar de ainda precisar de muito ajuste para poder seguir na Copa do Brasil, assim como, no Parazão e no Campeonato Brasileiro, segunda divisão, que está chegando por aí.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo/Reprodução