domingo, abril 19, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Homeschooling fica fora do novo PNE; modelo é criticado por especialistas

Lula sancionou novo Plano Nacional de Educação nesta terça (14)

Mariana Valbão, da CNN Brasil*

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (14) o novo Plano Nacional de Educação (PNE), no entanto, o método de Educação Domiciliar – também conhecido como homeschooling – ficou de fora das novas diretrizes estabelecidas.

A exclusão da modalidade, que permite que crianças e adolescentes sejam educados em casa, no texto do PNE é vista como um passo crucial para a educação brasileira, segundo Manoela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos Pela Educação.

A medida, de acordo com a especialista, “reafirma a escola como um espaço insubstituível para o desenvolvimento integral de crianças e jovens.”Play Video

Ela enfatiza que a experiência escolar vai muito além da aprendizagem acadêmica, tornando-se um “espaço insubstituível de aprendizagem, convivência, proteção e desenvolvimento integral das crianças.”

Um dos principais argumentos contra a inclusão do homeschooling no PNE é o desvio do foco das prioridades centrais do plano.

“O Plano Nacional de Educação é um conjunto de metas para fortalecimento das políticas educacionais e incluir um tema que sequer está regulamentado em lei, como homeschooling ou educação domiciliar, desvia o foco das prioridades que devem ser guiadas e orientadas pelo PNE, que são garantir acesso, qualidade, equidade e inclusão na educação,” afirma Miranda.

Riscos do homeschooling

A gerente também levanta preocupações significativas sobre os riscos inerentes à prática, principalmente em relação à segurança e ao acompanhamento pedagógico das crianças.

“Nós hoje não temos condição como país de acompanhar o que acontece na educação domiciliar. E há muitas evidências que mostram que a maioria dos casos de violência contra essas crianças acontece em casa,” alerta a especialista.

O homeschooling, segundo ela, apresenta o “risco de não identificar uma situação de violência contra as crianças, negligência e violação de direitos básicos.”

Outros prejuízos

Além dos riscos de segurança e violência, a especialista do Todos Pela Educação destaca o prejuízo ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças que não frequentam a escola.

“Portanto, o homeschooling é uma situação que deixa as crianças numa situação de risco e priva as crianças de um convívio na escola, de um convívio com outros adultos, com profissionais de educação, sobretudo também com outras crianças, que são muito importantes para o seu desenvolvimento cognitivo, social, emocional, fundamentais para outras etapas da vida,” explica.

Manoela Miranda conclui reforçando a importância da escola para uma formação mais ampla, em consonância com o texto constitucional.

A não aprovação da educação domiciliar no PNE é, portanto, celebrada como “um passo muito importante para a educação do nosso país”, exalta a especialista.

*Com informações de André Nicolau, da CNN Brasil

Freepik

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
O que são escolas cívico-militares, criticadas por Lula?
Próximo artigo
Lula sanciona novo Plano Nacional de Educação: veja o que muda

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315