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Ipsos-Ipec: 56% concordam com domiciliar de Bolsonaro; 35% discordam

Foram entrevistadas 2 mil pessoas entre os dias 8 e 12 de abril; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos

Leticia Martins, da CNN Brasil, São Paulo

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada neste sábado (18) aponta que 56% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 35% discordam.

Segundo o levantamento, 38% concordam totalmente com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de autorizar a ida do ex-mandatário para casa, e 18% concordam em parte. Por outro lado, 26% discordam totalmente e 9%, em parte.

Do total de entrevistados, 3% não discordam, nem concordam. Os que não sabem ou não responderam são 6%.

Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A Justiça autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a cumprir pena em prisão domiciliar durante 90 dias por motivo de saúde. O(a) sr(a) concorda ou discorda com essa decisão?

Fonte: Ipsos-Ipec | Margem de erro: +- 2 p.p. | Nível de confianç

No dia 27 de março, Jair Bolsonaro passou a cumprir prisão domiciliar temporária pelo prazo inicial de 90 dias, conforme decisão de Moraes.

A medida foi concedida para permitir a recuperação de um quadro de broncopneumonia. Ao fim do período, o Supremo deverá reavaliar a necessidade de manutenção da domiciliar.

A decisão aconteceu após a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar favorável à transferência do ex-presidente para o regime domiciliar. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que ficou demonstrado por laudos médicos que a saúde de Bolsonaro precisa de vigilância constante, o que pode ser melhor oferecido no “ambiente familiar”.

Metodologia

pesquisa Ipsos-Ipec entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril, em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Reuters/Adriano Machado

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