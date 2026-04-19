Oposição quer convocar diretor-geral da PF no Senado

Requerimento mira informações sobre prisão de Ramagem

A oposição quer convocar o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, na Comissão de Segurança Pública do Senado para explicar a versão da corporação sobre a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos.

O requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC) e ainda precisa ser votado. O parlamentar tem mobilizado uma frente entre os bolsonaristas para defender Ramagem.

Seif argumenta que a manifestação oficial da PF sobre a detenção de Ramagem nos Estados Unidos suscitou questionamentos relevantes quanto à “precisão, completude e enquadramento jurídico das informações divulgadas”.Play Video

Oficialmente, a corporação tratou do caso como uma “cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos EUA”.

Fontes da PF ouvidas pela CNN afirmam que Ramagem entrou como turista nos Estados Unidos e que o visto já expirou, o que tornou a situação dele ilegal. O passaporte diplomático do ex-deputado também já estava cancelado. A versão da PF contradiz o que foi propagado por bolsonaristas de que Ramagem teria sido preso por infração de trânsito.

A Comissão de Segurança Pública do Senado é presidida pelo pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e tem maioria bolsonarista.

Durante a semana, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um requerimento, também de Jorge Seif, para que os membros do colegiado participem de missão oficial aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros custodiados.

A viagem, que utilizaria verbas do Senado, é articulada em prol de Ramagem e ainda precisa autorização do plenário da casa. Ou seja, a bancada bolsonarista precisaria de um gesto de Davi Alcolumbre (União-AP) para pautar o pedido no plenário

“A missão aos EUA será custeada pelo Senado, como toda missão oficial do Parlamento brasileiro. Isso não é gasto extra. É função constitucional”, afirmou Seif nas redes sociais.

Parlamentares da esquerda reagiram ao assunto. O vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirma que o requerimento servirá “para fazer turismo nos EUA e visitar um criminoso foragido da justiça criminal brasileira chamado Alexandre Ramagem”.

Seif argumenta que teve a sinalização de Alcolumbre de que ele irá pautar o assunto no plenário. “Eu já havia falado com ele antes da aprovação. Davi disse: se aprovar na comissão, pautarei”, afirmou.

Ramagem foi solto na quarta-feira (15), após passar dois dias detido nos Estados Unidos. A prisão foi feita pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA).

Reuters/Ueslei Marcelino