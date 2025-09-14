Governo do Pará capacita mais de 390 merendeiras da rede pública de ensino

Manipulação de alimentos e alimentação saudável foram temas abordados, a fim de aperfeiçoar o preparo da merenda nas escolas públicas estaduais e municipais

Por Luana Taveira (SEASTER)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), realizou no sábado (13) capacitação sobre manipulação de alimentos, reunindo 397 pessoas que atuam diretamente na produção de merenda escolar nas redes estadual e municipal de ensino. A ação ocorreu na Escola Salesiana do Trabalho, no Bairro da Pedreira, em Belém.

A qualificação foi ministrada por técnicos, entre os quais a engenheira de alimentos Izabela Athaíde, Norberto Félix e Irlan. A capacitação abordou a manipulação de alimentos e alimentação saudável, com o objetivo de aprimorar o preparo da merenda escolar nas escolas da rede pública de ensino do Pará.

“Gostei muito de tudo o que aprendi aqui. Saio satisfeita, pois agora vou colocar em prática na escola que trabalho, garantindo um lanche de mais qualidade para todos”, disse a participante Socorro Santos.

O Governo do Pará investe em qualificação e prioriza o bem-estar de estudantes e profissionais da educação. “A qualificação é um instrumento de fomento, que promove o desenvolvimento do nosso Estado. Esta ação é uma de nossas prioridades, pois as merendeiras fazem parte de uma área muito importante, que é a educação. Por isso, buscamos sempre meios que tragam mais informações e conhecimentos na execução dessas ações essenciais”, ressaltou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

Ao final do curso, todos os participantes receberam a carteira de manipulador de alimentos.