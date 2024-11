Governo do Pará e TikTok firmam parceria inédita em prol do meio ambiente com foco na COP 30

Com o objetivo de educar e conscientizar a população sobre o desenvolvimento sustentável, o Governo do Pará e o TikTok selaram um acordo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 29. A parceria prevê a realização, até 31 de dezembro de 2025, de ações conjuntas em três frentes: educação climática e sustentabilidade; combate à desinformação relacionada às mudanças climáticas e produção de conteúdo sobre a COP 30, abordando o impacto do evento para a agenda climática global e para a Amazônia.

Para isso, criadores de conteúdo como Verdes Marias e Thiago Castanho produzirão vídeos incentivando o debate sobre clima e sustentabilidade. Esses criadores são reconhecidos por abordar temas ambientais e culturais, com potencial de expandir a pauta para um público crescente.

Helder Barbalho, governador do Pará, considera o acordo com a plataforma fundamental para ampliar o nível de conhecimento da população sobre clima, meio ambiente e COP 30.

“Essa parceria é fundamental para que possamos ampliar o conhecimento das pessoas sobre a nossa região e sobre as várias Amazônias. Temos a Amazônia das cidades, a Amazônia dos rios, dos ribeirinhos, dos pescadores, a Amazônia dos extrativistas, a dos indígenas e a dos quilombolas. São 29 milhões de pessoas que vivem nessa região, e uma parceria como essa, que vai nos permitir amplificar o alcance de informações absolutamente fundamentais para o clima e meio ambiente, sobretudo neste período que antecede a COP 30, é importantíssima e representa um avanço, além de um reforço poderoso em comunicação no Pará, que é para onde as atenções do planeta estão voltadas no ano que vem. Queremos comunicar para o mundo e essa parceria com o TikTok nos ajudará a alcançar esse objetivo”, explicou o governador.

“A educação ambiental é uma das formas mais potentes de engajar a sociedade com a agenda climática. O TikTok, como uma ferramenta de comunicação, pode trazer às pessoas comuns decisões que vão impactar o futuro delas. É crucial que a plataforma esteja na COP30, engajando criadores nessa missão. Além disso, ter uma parceria com o estado do Pará, que sediará a próxima COP, pode criar oportunidades para explorar os avanços e a diversidade local” afirma Maria Clara, criadora de conteúdo das Verdes Marias.

“Uma plataforma como o TikTok estar próxima da COP30, que acontecerá em Belém, é uma oportunidade para que a população tenha acesso a informações sobre um dos eventos mais importantes do mundo relacionados às mudanças climáticas. Isso também permite que o assunto seja amplamente discutido fora da cúpula”, destaca o criador Thiago Castanho.

O acordo também garante medidas de restauração, preservação ambiental e apoio às comunidades originárias. Juntos, TikTok e o Governo do Pará irão plantar árvores em áreas de conservação ambiental e criar projetos conjuntos que integrem comunidades locais, valorizando sua cultura e protagonismo ao mesmo tempo em que os conecta a criadores de conteúdo capazes de os impulsionar a grandes audiências.

No âmbito da COP30, o TikTok e o Governo do Pará também organizarão eventos que fomentem o debate público sobre desenvolvimento sustentável, incluindo seminários e oficinas temáticas.

“O TikTok busca colaborar com diferentes organizações e governos para garantir um impacto positivo na vida das pessoas. Com o Estado do Pará, trabalharemos juntos não apenas para melhorar o ecossistema, como também para oferecer informações educativas sobre os desafios climáticos e a COP30”, afirma Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok Brasil. Ele esteve presente, ao lado do governador Helder Barbalho e outras autoridades locais, na assinatura do acordo.

Sobre o TikTok

O TikTok é a rede social destino líder para vídeos curtos em dispositivos móveis. A missão da plataforma, segundo a própria empresa, é inspirar criatividade e promover alegria. O TikTok possui escritórios globais em Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio.

Fonte: Agência Pará/Foto: Thalmus Gama