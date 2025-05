Governo do Pará inicia pagamento de servidores estaduais no dia 28 de maio

O Governo do Pará inicia, na próxima quarta-feira (28), o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais, referentes ao mês de maio. A medida reforça o compromisso do Estado com o funcionalismo e mantém a política de remuneração em dia, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia local.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), o calendário de pagamentos começa com militares inativos, pensionistas civis e militares, aposentados civis e beneficiários de pensões especiais. O processo será concluído na sexta-feira (30), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

A folha de pagamento representa uma injeção significativa de recursos na economia paraense, com impactos diretos no comércio e nos serviços em diversas regiões do estado.

Confira o cronograma:

28 de maio (quarta-feira): Inativos militares, pensionistas civis e militares, aposentados civis e pensões especiais/Seplad

29 de maio (quinta-feira): Demais órgãos da administração estadual

30 de maio (sexta-feira): Servidores da Seduc (capital e interior)

Imagem: Divulgação