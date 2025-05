Barco autônomo movido a energia solar vai monitorar em tempo real a água do rio Xingu

Uma inovação tecnológica promete transformar o monitoramento ambiental na região amazônica. Um barco autônomo movido a energia solar vai passar a analisar, em tempo real, a qualidade da água do rio Xingu, na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará. A embarcação é equipada com sensores de alta precisão e utiliza inteligência artificial para prever a qualidade da água sem a necessidade de análises laboratoriais adicionais.

O projeto, em fase de testes, foi desenvolvido pela Norte Energia concessionária de Belo Monte em parceria com a Fundação CERTI, a USSV Tecnologia Autônoma e o Instituto CERTI Amazônia, com regulação da Aneel. A solução busca tornar mais eficientes as coletas de dados em áreas remotas e de difícil acesso, reduzindo custos operacionais e preservando a segurança dos técnicos.

Alimentado por 12 placas solares e três baterias de lítio, o barco tem autonomia para navegar por até 20 horas e cobrir uma área de 500 km². Os dados são enviados via satélite para uma plataforma digital, onde a IA analisa parâmetros como temperatura, turbidez, pH e oxigênio dissolvido.

Com um investimento de quase R$ 4 milhões, o sistema deve entrar em operação assistida no segundo semestre deste ano. Além de reduzir o uso de combustíveis fósseis, a iniciativa fortalece práticas sustentáveis no setor energético e poderá ser replicada em outras hidrelétricas da Amazônia.

Imagem: Divulgação