ATAM de Benevides conquista resultados notáveis na 2ª etapa do Campeonato Paraense de Karatê

Na 3° etapa do Campeonato Paraense de Karatê 2025 realizada no ginásio da Escola Superior de Educação Física a equipe da Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], de Benevides, se destacou com excelentes resultados.
Com doze atletas, conquistou sete medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. O resultado é o testemunho do trabalho árduo e dedicado da Associação, que tem se consolidado como uma das principais escolas de karatê no Estado.
VEJA OS MEDALHISTAS:
Allayna Frois
Bronze no Kata – Cadete
Prata no Kumite Cadete
Andressa Brígida
Ouro no Kata – Sub14
Caio Daniel
Campeão na categoria PCD Físico
Calebe Gama
Bronze no Kata – Sub12
Bronze no Kumite – Sub12
Ian Silva
Bronze no Kata – Sênior
Bronze no Kumite – Sênior -75kg
Lívia Barbosa
Prata no Kumite Sub 12
Marcelo Silva
Ouro no Kata – Sub10
Túlia Monteiro
Prata no Kumite Sênior +68kg
Valdenis Santos
Ouro no Kata – Master
Ouro no Kumite – Master
Yasmim Nascimento
Ouro no Kata – Sênior
Ouro no Kumite Sênior -50kg
Os atletas da Atam Benjamin Nascimento (Categoria Sub -10 – estreante), e Carmen Daniela (Categoria Sub -12), representaram a Associação com distinção, mostrando seu potencial e comprometimento. Mesmo não conquistando o pódio, sua participação é um exemplo da dedicação e do espírito esportivo que a ATAM busca inculcar em seus atletas.
Os atletas da ATAM foram acompanhados e auxiliados pelo técnico e presidente da Associação, Professor Daniel Lobato. “Seguimos na temporada 2025 com excelentes resultados, o que é muito importante para nossos atletas que pretendem ingressar na Seleção Paraense 2026, e assim conseguir disputar as etapas do Campeonato Brasileiro da temporada 2026”, afirmou.
‘’A nossa equipe está motivada e comprometida para alcançar novos patamares’’, concluiu.
Vale ressaltar que a Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], passou a integrar ao CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), no Programa de Formação de Atletas. Essa parceria fortalecerá a missão da ATAM de promover o Karatê e o Parakaratê proporcionando aos atletas acesso a recursos e apoio para alcançar seu máximo potencial.
Agora é foco total para a Copa Kids, tradicional competição para atletas de até 13 anos, que será realizada no dia 1 de novembro!
BOXE
O jovem atleta Pedro Henrique, do CT Daniel Lobato Fernandes da ATAM, em Benevides, brilhou no ringue ao vencer por nocaute no terceiro round durante o evento Level One Experience Boxe.
Essa conquista soma-se ao histórico recente do atleta, que no último dia 20 de setembro participou da 59ª edição do Nocaute na Violência, em Tailândia-PA. Apenas uma semana depois, sem hesitar, Pedro Henrique aceitou o desafio de disputar mais uma competição, demonstrando coragem, disciplina e grande potencial no boxe amador.
Treinado pelos renomados professores Joel Holanda e Roberto Amaral, referências no boxe amador do estado, Pedro Henrique desponta como um dos grandes nomes da nova geração. Sua trajetória, marcada por dedicação e resultados expressivos, é reflexo do trabalho desenvolvido pela ATAM em Benevides, que há mais de duas décadas forma atletas e promove o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.
Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação