ATAM de Benevides conquista resultados notáveis na 2ª etapa do Campeonato Paraense de Karatê

Na 3° etapa do Campeonato Paraense de Karatê 2025 realizada no ginásio da Escola Superior de Educação Física a equipe da Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], de Benevides, se destacou com excelentes resultados.

Com doze atletas, conquistou sete medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. O resultado é o testemunho do trabalho árduo e dedicado da Associação, que tem se consolidado como uma das principais escolas de karatê no Estado.

VEJA OS MEDALHISTAS:

Allayna Frois

Bronze no Kata – Cadete

Prata no Kumite Cadete

Andressa Brígida

Ouro no Kata – Sub14

Caio Daniel

Campeão na categoria PCD Físico

Calebe Gama

Bronze no Kata – Sub12

Bronze no Kumite – Sub12

Ian Silva

Bronze no Kata – Sênior

Bronze no Kumite – Sênior -75kg

Lívia Barbosa

Prata no Kumite Sub 12

Marcelo Silva

Ouro no Kata – Sub10

Túlia Monteiro

Prata no Kumite Sênior +68kg

Valdenis Santos

Ouro no Kata – Master

Ouro no Kumite – Master

Yasmim Nascimento

Ouro no Kata – Sênior

Ouro no Kumite Sênior -50kg

Os atletas da Atam Benjamin Nascimento (Categoria Sub -10 – estreante), e Carmen Daniela (Categoria Sub -12), representaram a Associação com distinção, mostrando seu potencial e comprometimento. Mesmo não conquistando o pódio, sua participação é um exemplo da dedicação e do espírito esportivo que a ATAM busca inculcar em seus atletas.

Os atletas da ATAM foram acompanhados e auxiliados pelo técnico e presidente da Associação, Professor Daniel Lobato. “Seguimos na temporada 2025 com excelentes resultados, o que é muito importante para nossos atletas que pretendem ingressar na Seleção Paraense 2026, e assim conseguir disputar as etapas do Campeonato Brasileiro da temporada 2026”, afirmou.

‘’A nossa equipe está motivada e comprometida para alcançar novos patamares’’, concluiu.

Vale ressaltar que a Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], passou a integrar ao CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), no Programa de Formação de Atletas. Essa parceria fortalecerá a missão da ATAM de promover o Karatê e o Parakaratê proporcionando aos atletas acesso a recursos e apoio para alcançar seu máximo potencial.

Agora é foco total para a Copa Kids, tradicional competição para atletas de até 13 anos, que será realizada no dia 1 de novembro!

BOXE

O jovem atleta Pedro Henrique, do CT Daniel Lobato Fernandes da ATAM, em Benevides, brilhou no ringue ao vencer por nocaute no terceiro round durante o evento Level One Experience Boxe.

Essa conquista soma-se ao histórico recente do atleta, que no último dia 20 de setembro participou da 59ª edição do Nocaute na Violência, em Tailândia-PA. Apenas uma semana depois, sem hesitar, Pedro Henrique aceitou o desafio de disputar mais uma competição, demonstrando coragem, disciplina e grande potencial no boxe amador.

Treinado pelos renomados professores Joel Holanda e Roberto Amaral, referências no boxe amador do estado, Pedro Henrique desponta como um dos grandes nomes da nova geração. Sua trajetória, marcada por dedicação e resultados expressivos, é reflexo do trabalho desenvolvido pela ATAM em Benevides, que há mais de duas décadas forma atletas e promove o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação