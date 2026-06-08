Grêmio conquista Torneio Início da Copa Pará Clube no Cinquentão

O Grêmio começou com o pé direito sua caminhada na Copa Pará Clube de Futebol, categoria Cinquentão, ao conquistar o título do Torneio Início em uma final emocionante contra o Internacional. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para as penalidades, onde a equipe gremista levou a melhor vencendo por 3 a 2. A partida se realizou ontem, domingo, 07.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela experiência dos atletas em campo. Os gols do Grêmio foram marcados por Edvaldo, Bolinha e Castor, enquanto Eduardo Canalha e Estevam anotaram para o Internacional, levando a decisão para os pênaltis. Na disputa final, o Grêmio mostrou mais eficiência e garantiu o troféu.

A cerimônia de premiação foi conduzida pelo presidente do Pará Clube, Villar Júnior, que destacou o espírito esportivo e a organização da competição. Ele reforçou que a Copa Pará Clube promete ser uma das mais disputadas da temporada, com regulamento rigoroso que exige que todos os atletas sejam associados e estejam em dia com suas obrigações.

Por Nonato Batista/Imagens: Divulgação