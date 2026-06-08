Arquiteta Carla Abreu lança livro que transforma vivências simples em crônicas profundas

Sessão de autógrafos e bate-papo com o público marcam o lançamento da obra no Atrium Quinta das Pedras.

A arquiteta paraense Carla Abreu lança, no próximo dia 18 de junho, em Belém, o livro Corte A, obra que reúne crônicas construídas a partir de um olhar sensível sobre o cotidiano, as pessoas e as múltiplas camadas que compõem as experiências humanas.

O lançamento ocorrerá às 18h, no Atrium Quinta das Pedras – Salão Salvaterra, e contará com sessão de autógrafos, apresentação da obra e um bate-papo com o público. Após o evento, o livro também estará disponível para venda online.

Carla encontrou na crônica o formato ideal para expressar suas reflexões. Segundo a autora, o gênero permite desenvolver uma narrativa completa e concisa, tornando o processo criativo mais estimulante.

O título do livro faz referência a um dos elementos fundamentais da representação arquitetônica. Na arquitetura, o corte permite visualizar o interior de uma construção, revelando detalhes que não podem ser percebidos apenas pela visão externa. Na literatura de Carla Abreu, esse conceito se transforma em metáfora para a compreensão das pessoas, dos acontecimentos e das emoções.

“Assim como um corte arquitetônico permite enxergar o que existe dentro de uma edificação, as crônicas buscam revelar camadas que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. É um convite para observar a vida com mais profundidade”, destaca a autora.

A publicação apresenta textos que transitam entre memórias, observações e reflexões sobre o comportamento humano, conduzindo o leitor por diferentes planos de interpretação e percepção da realidade.

Com uma escrita leve e reflexiva, Corte A marca a estreia de Carla Abreu na literatura e convida o leitor a desacelerar o olhar para perceber os detalhes, sentimentos e significados presentes nas experiências mais simples do dia a dia.

SERVIÇO

Lançamento do livro Corte A – Carla Abreu

📅 Data: 18 de junho de 2026

🕕 Horário: 18h

📍 Local: Atrium Quinta das Pedras – Salão Salvaterra

📌 Endereço: Rua Dr. Assis, 834, Belém (PA)

📚 Programação: sessão de autógrafos, apresentação da obra e bate-papo com a autora