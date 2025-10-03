sexta-feira, outubro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Helder Barbalho e Lula acompanham o maior programa de macrodrenagem da história de Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente Lula estiveram em Belém para vistoriar as obras do maior programa de macrodrenagem da história da cidade. O projeto é parte das iniciativas de infraestrutura que visam preparar a capital paraense para receber a COP30, combatendo os alagamentos que afetam moradores de áreas vulneráveis da cidade.

As intervenções ocorrem principalmente nas bacias do Tucunduba e Murutucu, onde dezenas de canais como os da Vileta, União, Leal Martins e Timbó estão sendo retificados, limpos ou reestruturados. Além disso, o programa inclui urbanização dos entornos desses canais, com melhorias como pavimentação, instalação de redes de drenagem e passarelas, para garantir melhor mobilidade e reduzir os impactos das chuvas intensas.

Moradores têm notado mudanças reais. Em áreas onde antes ocorriam inundações frequentes, as obras ajudaram a minimizar os alagamentos, facilitando o acesso de serviços essenciais, como saúde e transporte, além de melhorar a qualidade de vida. O programa atende a centenas de milhares de pessoas estima-se que mais de 300 mil sejam beneficiadas com essas ações.

A iniciativa também reforça o compromisso do governo estadual e federal com ações estruturantes, que deixam legado para além da COP30, tornando Belém mais resiliente às mudanças climáticas e perto de uma infraestrutura urbana mais digna.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: projeto em ilha turística é reforçado por Reunice Nicodemos e prepara região para evento mundial
Próximo artigo
Anvisa lança edital internacional para compra de antídoto contra intoxicação por metanol

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,261FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315