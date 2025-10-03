Helder Barbalho e Lula acompanham o maior programa de macrodrenagem da história de Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente Lula estiveram em Belém para vistoriar as obras do maior programa de macrodrenagem da história da cidade. O projeto é parte das iniciativas de infraestrutura que visam preparar a capital paraense para receber a COP30, combatendo os alagamentos que afetam moradores de áreas vulneráveis da cidade.

As intervenções ocorrem principalmente nas bacias do Tucunduba e Murutucu, onde dezenas de canais como os da Vileta, União, Leal Martins e Timbó estão sendo retificados, limpos ou reestruturados. Além disso, o programa inclui urbanização dos entornos desses canais, com melhorias como pavimentação, instalação de redes de drenagem e passarelas, para garantir melhor mobilidade e reduzir os impactos das chuvas intensas.

Moradores têm notado mudanças reais. Em áreas onde antes ocorriam inundações frequentes, as obras ajudaram a minimizar os alagamentos, facilitando o acesso de serviços essenciais, como saúde e transporte, além de melhorar a qualidade de vida. O programa atende a centenas de milhares de pessoas estima-se que mais de 300 mil sejam beneficiadas com essas ações.

A iniciativa também reforça o compromisso do governo estadual e federal com ações estruturantes, que deixam legado para além da COP30, tornando Belém mais resiliente às mudanças climáticas e perto de uma infraestrutura urbana mais digna.

Imagem: Agência Pará