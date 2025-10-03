Vídeo: projeto em ilha turística é reforçado por Reunice Nicodemos e prepara região para evento mundial

Em uma iniciativa inédita viabilizada pela IHS Brasil, as três maiores operadoras de redes móveis do país (Claro, TIM e Vivo) uniram esforços para levar conectividade de alta qualidade (4G e 5G) à Ilha do Combú, em Belém.

A inauguração da nova torre de telefonia móvel compartilhada ocorrerá em 3 de outubro de 2025, um mês antes da COP 30, que será sediada na capital paraense. O projeto visa fortalecer a inclusão digital, a modernização de serviços públicos (como saúde e educação) e a sustentabilidade para as 600 famílias ribeirinhas que habitam a ilha.

A importância do projeto foi sublinhada pela presença da Deputada Federal Reunice Nicodemos, que participou da iniciativa que transforma a realidade da ilha, um destino turístico relevante, e garante um importante legado de conectividade para a região que estará em destaque mundial durante a COP 30.

Acompanhe a entrevista completa da Deputada Federal Reunice Nicodemos