Homem é preso no Pará por roubo de joias de alto valor de empresárias do Tocantins

A Polícia Civil do Pará prendeu nesta terça-feira (16) um homem investigado pelo roubo de joias de alto valor de empresárias do Tocantins. O crime ocorreu em abril, em Floresta do Araguaia (sudeste paraense), quando as vítimas estavam na cidade para promover seus negócios.

As investigações foram conduzidas em parceria entre as polícias do Pará e do Tocantins. O Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção identificaram o suspeito, que já havia sido preso anteriormente por assalto a banco em Redenção, entre outros crimes, e é considerado de alta periculosidade pelas autoridades.

Segundo a polícia, o roubo foi minuciosamente planejado: mais de três veículos foram usados para vigiar as vítimas antes do crime, e o grupo também portava armas de fogo durante a ação. Os criminosos fugiram logo após o roubo.

A operação que levou à prisão cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, e também prendeu outros comparsas ligados ao crime. As autoridades disseram que seguem investigando para identificar todos os envolvidos.

Imagem: Divulgação