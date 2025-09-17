O aquecimento para o show de Mariah Carey: Encontro entre comunicação e empresariado em Belém

Como um “esquenta” para o show de Mariah Carey, o almoço reuniu nomes de peso como Leandro Modé, da Vale; Carlos Santos, do Grupo Marajoara; e Aline Santos, do Portal A Província do Pará.

Jornalistas e convidados especiais se reuniram hoje no hotel Atrium, em Belém, para um almoço exclusivo antes de um evento icônico. O encontro contou com a presença de Leandro Modé, diretor de comunicação da Vale, Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara, e a Diretora do Portal A Província do Pará, Aline Santos.

O almoço serviu como um momento de confraternização e networking, preparando o seleto grupo para a próxima etapa da programação. Em seguida, todos seguirão em uma lancha para um ponto privilegiado, onde acompanharão de perto a tão aguardada apresentação de Mariah Carey no palco flutuante do Amazônia Live.

Governador do Pará, Helder Barbalho, Carlos Santos e Aline Santos