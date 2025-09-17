quarta-feira, setembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

O aquecimento para o show de Mariah Carey: Encontro entre comunicação e empresariado em Belém

Como um “esquenta” para o show de Mariah Carey, o almoço reuniu nomes de peso como Leandro Modé, da Vale; Carlos Santos, do Grupo Marajoara; e Aline Santos, do Portal A Província do Pará.

Jornalistas e convidados especiais se reuniram hoje no hotel Atrium, em Belém, para um almoço exclusivo antes de um evento icônico. O encontro contou com a presença de Leandro Modé, diretor de comunicação da Vale, Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara, e a Diretora do Portal A Província do Pará, Aline Santos.

O almoço serviu como um momento de confraternização e networking, preparando o seleto grupo para a próxima etapa da programação. Em seguida, todos seguirão em uma lancha para um ponto privilegiado, onde acompanharão de perto a tão aguardada apresentação de Mariah Carey no palco flutuante do Amazônia Live.

Governador do Pará, Helder Barbalho, Carlos Santos e Aline Santos
Benedito Drago (Rádio Mix), Leandro Modé ( Vale), Carlos Santos ( Grupo Marajoara).
bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Mariah Carey para na porta do hotel em Belém para cumprimentar fãs antes do Amazônia Live
Próximo artigo
Homem é preso no Pará por roubo de joias de alto valor de empresárias do Tocantins

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,277FansLike
3,606FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315