“Por Todas Elas” distribui mais de mil óculos de grau gratuitos para moradores do Guamá, em Belém

Moradores do bairro do Guamá, em Belém, foram beneficiados com uma ação de cidadania e saúde nesta terça-feira (25), quando o Governo do Pará, por meio dos programas Por Todas Elas junto ao Governo do Pará nos Bairros, entregou mais de 1.500 óculos de grau gratuitos aos participantes de consultas oftalmológicas realizadas em janeiro.

A entrega aconteceu na Usina da Paz Guamá, local que já recebeu diversas ações relacionadas à saúde, cidadania e assistência social.  Pessoas de todas as idades, incluindo idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens com alto grau de necessidade, foram contempladas com os novos óculos.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância da iniciativa: “Esses óculos vão ajudar no dia a dia das pessoas. Recuperar uma visão adequada é recuperar autonomia e qualidade de vida.”  Para moradores como Maria Elizabeth, 62 anos, ganhar um par novo representa muito mais do que conforto é um alívio para tarefas básicas e um bem que muitos não teriam condições de comprar.

Essa ação é mais uma etapa do programa Por Todas Elas, criado em 2024 para ampliar o acesso de mulheres e suas famílias a serviços como saúde, cidadania e lazer, com forte componente de participação social. Consultas oftalmológicas e distribuição gratuita de óculos de grau são algumas das frentes de atendimento.

Para quem não conseguiu retirar os óculos no dia da entrega, há opção de buscar posteriormente na Usina da Paz do Guamá, mediante apresentação de documento oficial.

Imagem: Agência Pará

