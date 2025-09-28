Imagem Peregrina já realizou mais de 500 visitas neste ano

AS PEREGRINAÇÕES REFORÇAM A FÉ E A DEVOÇÃO MARIANA EM TODO O PARÁ E NO BRASIL

A programação das visitas da Imagem Peregrina do Círio de Nazaré segue intensa ao longo de 2025. Ao todo, estão previstas 721 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 532 já foram realizadas até o momento. Este número ainda pode mudar até o final do ano.

A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão:

• Barcarena

• Castanhal

• Capitão Poço

• Paragominas

• Tailândia

• Tomé-Açu

• Capanema

• Concórdia

• Cotijuba

• Curuçá

• Itaituba

• Parauapebas

• Portel

• Rurópolis

• Santarém

• Tracuateua

Além disso, a Imagem também já visitou vários estados do país, entre eles, Fortaleza, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo o diretor João Paulo Mendes, responsável pela organização da agenda de visitas da Imagem Peregrina, “o mais bonito nesse trabalho é perceber que cada visita é um encontro único. A emoção das famílias, o brilho nos olhos das crianças e a devoção dos idosos nos lembra diariamente que a Imagem Peregrina leva muito mais que uma presença simbólica: ela leva esperança, fé e consolo para todos que a recebem.”

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

