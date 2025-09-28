domingo, setembro 28, 2025
CÍRIO 2025

Imagem Peregrina já realizou mais de 500 visitas neste ano

AS PEREGRINAÇÕES REFORÇAM A FÉ E A DEVOÇÃO MARIANA EM TODO O PARÁ E NO BRASIL

A programação das visitas da Imagem Peregrina do Círio de Nazaré segue intensa ao longo de 2025. Ao todo, estão previstas 721 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 532 já foram realizadas até o momento. Este número ainda pode mudar até o final do ano.

A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão:

        •       Barcarena

        •       Castanhal

        •       Capitão Poço

        •       Paragominas

        •       Tailândia

        •       Tomé-Açu

        •       Capanema

        •       Concórdia

        •       Cotijuba

        •       Curuçá

        •       Itaituba

        •       Parauapebas

        •       Portel

        •       Rurópolis

        •       Santarém

        •       Tracuateua

Além disso, a Imagem também já visitou vários estados do país, entre eles, Fortaleza, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo o diretor João Paulo Mendes, responsável pela organização da agenda de visitas da Imagem Peregrina, “o mais bonito nesse trabalho é perceber que cada visita é um encontro único. A emoção das famílias, o brilho nos olhos das crianças e a devoção dos idosos nos lembra diariamente que a Imagem Peregrina leva muito mais que uma presença simbólica: ela leva esperança, fé e consolo para todos que a recebem.”

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 110 apoiadores.
Por Rosana Pinto – Ascom DFN

