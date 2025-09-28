domingo, setembro 28, 2025
Ao vivo | Criciúma x Paysandu | Série B | 28.09.25

Criciúma e Paysandu se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em um confronto de extremos na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, e o Grupo Marajoara fará o acompanhamento de todos os lances em Tempo Real.

O Criciúma vive grande fase e é o líder da Série B com 49 pontos, tendo assumido a ponta após vencer o Coritiba fora de casa por 2 a 0. O time catarinense está invicto há oito rodadas e ostenta uma impressionante marca defensiva: são seis jogos consecutivos sem sofrer gols na competição.

Do outro lado, o Paysandu segue sob enorme pressão. A equipe bicolor é a lanterna da competição, com apenas 22 pontos, e não consegue reagir. O Papão entra em campo com um jejum de 11 partidas sem vencer, buscando desesperadamente somar pontos para iniciar uma improvável recuperação na tabela.

