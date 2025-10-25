sábado, outubro 25, 2025
Lando Norris conquista pole no GP do México; Bortoleto é 16º

Charles Leclerc, da Ferrari, completa primeira fila, enquanto Oscar Piastri, atual líder do campeonato, vai largar na 7ª posição

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Lando Norris conseguiu a pole position para o Grande Prêmio do México na classificação deste sábado (25). Charles Leclerc completa a primeira fila para a largada, marcada para domingo (26), às 17h.

O líder do campeonato, Oscar Piastri, conseguiu apenas um 8º lugar, mas larga em 7º graças a uma punição de Carlos Sainz. Já Max Verstappen, atual terceiro colocado na disputa pelo título, largará em 5°.

Confira o top 10

  1. Lando Norris – 1:15.586
  2. Charles Leclerc – +0.262
  3. Lewis Hamilton – +0.352
  4. George Russell – +0.448
  5. Max Verstappen – +0.484
  6. Kimi Antonelli – +0.532
  7. Carlos Sainz (com punição, larga em 12º) – +0.586
  8. Oscar Piastri – +0.588
  9. Isack Hadjar – +0.666
  10. Oliver Bearman – +0.874

SAÍRAM NO Q2

11° Tsunoda
12° Ocon
13º Hulkenberg
14º Alonso
15º Lawson

SAÍRAM NO Q1

16° Bortoleto
17° Albon
18° Gasly
19° Stroll
20° Colapinto

Classificação oficial

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Charles Leclerc – Ferrari
  3. Lewis Hamilton – Ferrari
  4. George Russell – Mercedes
  5. Max Verstappen – Red Bull
  6. Kimi Antonelli – Mercedes
  7. Oscar Piastri – McLaren
  8. Isack Hadjar – Racing Bulls
  9. Oliver Bearman – Haas
  10. Yuki Tsunoda – Red Bull
  11. Esteban Ocon – Haas
  12. Carlos Sainz – Williams
  13. Nico Hulkenberg – Sauber
  14. Fernando Alonso – Aston Martin
  15. Liam Lawson – Racing Bulls
  16. Gabriel Bortoleto – Sauber
  17. Alexander Albon – Williams
  18. Pierre Gasly – Alpine
  19. Lance Stroll – Aston Martin
  20. Franco Colapinto – Alpine

