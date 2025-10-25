Lando Norris conquista pole no GP do México; Bortoleto é 16º

Charles Leclerc, da Ferrari, completa primeira fila, enquanto Oscar Piastri, atual líder do campeonato, vai largar na 7ª posição
Pietra Carvalho, da CNN Brasil
Lando Norris conseguiu a pole position para o Grande Prêmio do México na classificação deste sábado (25). Charles Leclerc completa a primeira fila para a largada, marcada para domingo (26), às 17h.
O líder do campeonato, Oscar Piastri, conseguiu apenas um 8º lugar, mas larga em 7º graças a uma punição de Carlos Sainz. Já Max Verstappen, atual terceiro colocado na disputa pelo título, largará em 5°.
Confira o top 10
- Lando Norris – 1:15.586
- Charles Leclerc – +0.262
- Lewis Hamilton – +0.352
- George Russell – +0.448
- Max Verstappen – +0.484
- Kimi Antonelli – +0.532
- Carlos Sainz (com punição, larga em 12º) – +0.586
- Oscar Piastri – +0.588
- Isack Hadjar – +0.666
- Oliver Bearman – +0.874
SAÍRAM NO Q2
11° Tsunoda
12° Ocon
13º Hulkenberg
14º Alonso
15º Lawson
SAÍRAM NO Q1
16° Bortoleto
17° Albon
18° Gasly
19° Stroll
20° Colapinto
Classificação oficial
- Lando Norris – McLaren
- Charles Leclerc – Ferrari
- Lewis Hamilton – Ferrari
- George Russell – Mercedes
- Max Verstappen – Red Bull
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Oscar Piastri – McLaren
- Isack Hadjar – Racing Bulls
- Oliver Bearman – Haas
- Yuki Tsunoda – Red Bull
- Esteban Ocon – Haas
- Carlos Sainz – Williams
- Nico Hulkenberg – Sauber
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto – Sauber
- Alexander Albon – Williams
- Pierre Gasly – Alpine
- Lance Stroll – Aston Martin
- Franco Colapinto – Alpine
REUTERS/Leonhard Foeger