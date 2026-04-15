Embratur aposta no fortalecimento do mercado turístico brasileiro e na geração de negócios durante a WTM Latin America 2026

A Embratur marca presença desde ontem, terça-feira, 14, na 12ª edição da WTM Latin America, realizada até 16 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Em um dos principais encontros do setor na região, a Agência chega com uma atuação estratégica, com o lançamento da plataforma Desbrava, em parceria com o Sebrae, para democratizar o acesso do setor turístico brasileiro ao mercado internacional, e com o Hosted Buyers, que prepara operadores internacionais para venderem destinos brasileiros no exterior. A programação também conta com palestras e assinaturas de acordos de cooperação técnica (ACTs) que fortalecem o protagonismo do Brasil no mercado global.

De acordo com o diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, a participação na WTM Latin America projeta o Brasil no cenário internacional com uma narrativa alinhada às transformações globais do turismo. “Nossa presença na WTM Latin America, com um conjunto de ações, reforça esse novo posicionamento que traduz o Brasil como um destino a ser vivido de forma consciente e regenerativa. Estamos mostrando ao mundo um país diverso e competitivo, que valoriza experiências que respeitam os territórios, as culturas locais e a biodiversidade. Trabalhamos para transformar nosso potencial em resultados concretos, ampliando conexões, atraindo investimentos e gerando oportunidades para todo o setor”, afirma.

Ainda conforme Bruno Reis, a presença da Agência ocorre em um momento particularmente positivo para o turismo brasileiro em que o país trabalha para diversificar mais e mais destinos nas prateleiras internacionais e alcançou, em 2025, a marca de 9,3 milhões de turistas internacionais, um crescimento expressivo de mais de 37% em relação ao ano anterior. As receitas com visitantes estrangeiros atingiram US$ 7,8 bilhões, o maior valor da série histórica.

“Os números refletem uma combinação de fatores, como a gestão por dados, geração de negócios, ampliação da conectividade aérea, o fortalecimento das ações de promoção internacional e o reposicionamento estratégico do Brasil no exterior, seguindo as diretrizes do Plano Brasis. Um trabalho que a Embratur vem fazendo em parceria com o Sebrae, com estados, municípios e o setor privado”, diz.

A feira, que reúne cerca de 29 mil profissionais e quase 800 empresas expositoras de mais de 40 países, consolida-se como um dos principais encontros B2B (empresas negociando com empresas) do setor, promovendo negócios, criação de redes de contato e troca de conhecimento entre os principais atores da indústria. Neste ano, o tema “Regenerar. Restaurar. Reconectar: Viajar com propósito” dialoga diretamente com a agenda que a Embratur constrói internacionalmente, posicionando o Brasil como destino alinhado às novas demandas de um turista mais consciente, exigente e conectado.

PARTICIPAÇÃO

Neste primeiro dia de evento a Embratur e o Sebrae lançam o Desbrava, a primeira plataforma de internacionalização do turismo brasileiro, que foi pensada para democratizar o acesso de toda a cadeia turística nacional ao mercado internacional. O projeto acelera a profissionalização do setor turístico brasileiro e assegura que os usuários da plataforma atuem em uma única direção estratégica, com governança compartilhada e excelência no atendimento. Disponível via web e aplicativo, o sistema atuará simultaneamente como comunidade corporativa, rede social de negócios e ambiente de aprendizagem.

Outro ponto central da atuação da Embratur na WTM é preparar o mercado internacional para receber os destinos brasileiros. A Agência apresenta destinos estratégicos aos compradores estrangeiros, os chamados hosted buyers, além de disponibilizar espaços exclusivos para reuniões e ações de promoção do destino Brasil, fortalecendo o ambiente de negócios e ampliando oportunidades comerciais.

Além disso, a agenda focará na promoção do Brasil como um destino multiprodutos, capaz de oferecer experiências diversas que vão do turismo de natureza ao segmento de negócios, cultura, gastronomia e eventos. A estratégia também passa pelo fortalecimento do relacionamento com operadores, companhias aéreas, investidores, imprensa internacional e formadores de opinião, além da integração com estados e municípios para potencializar a oferta turística brasileira.

A agenda da Agência inclui reuniões bilaterais com autoridades internacionais, encontros com empresas globais do setor e participação em painéis que discutem inovação, inteligência de dados e tendências do turismo. Um dos destaques é a articulação institucional que envolve o Ministério do Turismo do Brasil e representantes de outros países para o fortalecimento da América Latina.

AFROTURISMO

Outra importante programação para a feira é a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Embratur e a Associação Brasileira de Afroturismo (ABRAFRO). A solenidade acontece durante a entrega do 4º Prêmio de Afroturismo, que tem patrocínio da Agência. O acordo estabelece a execução de ações conjuntas voltadas à promoção, no mercado internacional, de produtos e experiências que refletem a identidade afro-brasileira.

Fonte e imagem: Comunicação da Embratur