quinta-feira, setembro 18, 2025
Desde 1876
Jovens paraenses se tornam “repórteres amazônidas” com o projeto MídiaCOP

Em Belém, 55 estudantes de 11 escolas estaduais estão descobrindo o poder de sua própria voz com o MídiaCOP Formação para Educação Midiática e Ambiental na Amazônia, iniciativa que une educação, meio ambiente e comunicação. A primeira fase presencial do projeto foi encerrada nesta terça-feira (16) no Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), onde os jovens apresentaram reportagens audiovisuais sobre a Amazônia, mudanças climáticas e a COP30.

Durante agosto e setembro, os alunos participaram de quatro oficinas que envolveram teoria e prática: conceitos de educação midiática, análise de notícias, roteiro, produção de textos e conteúdo audiovisual.  A professora Lorena Rodrigues, uma das formadoras, destacou que o objetivo é que esses estudantes atuem como repórteres durante a COP30, levando narrativas diretamente das comunidades amazônicas para o debate climático nacional.

Para alguns participantes, a experiência foi transformadora. Kamilly Vitória, da Escola Estadual Jarbas Passarinho, relata que aprendeu a se expressar melhor e ganhou confiança para entrevistas e apresentações públicas.  Já Liandra Silva, da Escola Professora Anésia, confessou que gaguejava quando precisava falar em público mas que agora se sente mais segura para contar histórias de sua realidade.

O MídiaCOP é uma parceria entre o Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), o MEC, a França (via Clémi), e é executado pela UFMS. É parte de uma estratégia para incluir os jovens da Amazônia no diálogo sobre o clima e assegurar que suas vozes sejam ouvidas  não só como observadores, mas como protagonistas.

A próxima fase vai permitir que esses estudantes aperfeiçoem seus conteúdos e atuem efetivamente na cobertura da COP30, prevista para novembro. Reportagens, vídeos e produção de mídia serão colocados em prática, levando o olhar desses jovens para muitos lugares.

Imagem: Agência Pará

