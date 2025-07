Incentivos fiscais impulsionam desenvolvimento econômico e sustentável no Pará

A Política de Incentivos Fiscais do Governo do Estado do Pará segue fortalecendo o desenvolvimento econômico e sustentável, ao atrair investimentos e impulsionar cadeias produtivas em todas as regiões. Atualmente, 215 empresas são beneficiadas pela iniciativa, distribuídas em mais de 55 municípios paraenses, conforme dados da Secretaria Operacional de Incentivos Fiscais (Secop).

Coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), a política tem como foco ampliar a competitividade empresarial, estimular a verticalização industrial e promover a geração de emprego e renda.

“Os incentivos fiscais exercem papel estratégico no fortalecimento do setor industrial, permitindo que empresas locais ampliem sua competitividade e contribuam diretamente para o crescimento econômico sustentável do Pará”, destacou o titular da Sedeme, Paulo Bengtson, que também preside a Comissão da Política de Incentivos do Estado.

PRESENÇA EM TODAS AS REGIÕES

Belém lidera a lista de municípios com maior número de empresas incentivadas (29), seguida por Castanhal (24), Ananindeua (19), Benevides e Barcarena (14 cada), Paragominas (9) e Santa Isabel (7). As 12 Regiões de Integração do Pará são contempladas, reforçando o caráter regionalizado da política.

Entre os segmentos industriais atendidos, destacam-se os de industrialização do açaí (32 empresas), óleo de palma (21), laticínios (9), colchões (9), bebidas (7), alumínio (4) e vidros (3).

BIOECONOMIA EM DESTAQUE

Um dos exemplos de empresas beneficiadas é a 100% Amazônia, sediada em Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Com 16 anos de atuação nos setores de alimentos, bebidas e cosméticos, a indústria investe em sustentabilidade e na valorização da sociobioeconomia amazônica.

“A política de incentivos foi determinante para aprimorarmos nossa planta industrial, reconhecida como a primeira indústria 4.0 voltada à transformação de ingredientes da floresta. Isso nos permitiu elevar padrões de rastreabilidade, qualidade e eficiência, sempre com foco na sustentabilidade”, afirmou Fernanda C. Stefani, CEO e cofundadora da empresa.

Com produtos desenvolvidos a partir de ativos extraídos de forma sustentável por mais de 40 comunidades tradicionais, a empresa já está presente em mais de 70 países.

GESTÃO E AGILIDADE NOS PROCESSOS

Os incentivos podem ser concedidos para implantação de novos empreendimentos, ampliação ou diversificação de atividades produtivas, assim como para aquisição de máquinas e equipamentos voltados à modernização industrial.

À frente da Secretaria Operacional da Comissão da Política de Incentivos (Secop), o secretário Luiz Ribeiro reforça o compromisso com a eficiência administrativa: “Nossa missão é otimizar a análise dos pedidos e concluir os processos em até 60 dias, sempre sob orientação da Sedeme.”

A Secop também presta assessoria à Presidência da Comissão, ao Plenário e à Câmara Técnica, além de ser responsável pelo trâmite e publicação das decisões.

COMO ACESSAR O BENEFÍCIO

Para pleitear os incentivos, é necessária a apresentação de um projeto de viabilidade técnica, econômica e financeira à Comissão de Incentivos, por meio da Sedeme. A Comissão é composta por representantes de diversas pastas e órgãos estaduais, como Sedap, Sectet, Semas, Sefa, Seplad, Codec, Banpará e PGE.

A Secop, criada pelo Decreto nº 1.277/2015, é o órgão responsável pela coordenação, análise e encaminhamento das propostas de concessão dos benefícios fiscais à Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Pará.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias