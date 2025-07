AABB sedia Jornada Esportiva Estadual dos Funcionários no próximo sábado

A Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, em parceria com da Federação das AABB’S – FENABB’S, realiza a tradicional ”Jornada Esportiva Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil” no próximo sábado, 02, eventyo que deverá contar com a participação de inúmeros funcionários vinculados às diversas gências de várias cidades do interior do Estado do Pará que trabalham no Banco do Brasil. Este ano, os jogos envolverão as modalidades de Futebol, Voleibol Feminino, Beach Tênis Misto, Tênis de Mesa( Masculino e Feminino) e Vôlei de Areia 4 x 4 Misto.

A programação ocorrerá na própria sede campestre da AABB, que ganhou novos melhoramentos em vários setores onde acontecerão os confrontos dos jogos ao comando da própria presidente do clube bancário, Tânia Barbosa, com apoio importante da FENABB, que terá como representante o senhor Pedro Paulo, bancário desportista que luta em prol dos funcionários pela manutenção das Jornadas Esportivas que acontecem anualmente.

Antes da abertura dos jogos haverá a solenidade de abertura, a partir das 8 horas, no salão do restaurante da piscina.

Para incrementar mais a programação festiva da Jornadas Esportiva Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil, Tânia Barbosa contratou a banda musical do Ely, que subirá ao palco do restaurante a partir das 12 horas, impreterivelmente. E no domingo será a vez da dupla Kassio e Ivanna agitar a domingueira, com início às 13 horas.

Por Nonato Batista/Ronabar/Foto: Divulgação