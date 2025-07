Influencer é presa após tentativa de furto em loja de luxo em Salvador

Uma mulher foi detida na tarde desta terça-feira (29) suspeita de furtar produtos de uma loja de bolsas de grife no Shopping Paseo, localizado no bairro do Itaigara, em Salvador (BA). Segundo testemunhas, a suspeita usava uma bolsa Louis Vuitton na cabeça no momento da prisão, o que chamou ainda mais atenção de quem passava pelo local.

De acordo com informações apuradas pelo , a mulher seria a influenciadora digital Priscila Ruas, que já havia se envolvido em outro caso semelhante no início deste ano, também relacionado a furtos em estabelecimentos de luxo no Salvador Shopping.

O Shopping Paseo se pronunciou por meio de nota oficial:

“O Shopping Paseo confirma que, na tarde desta terça-feira (29), foi registrada uma tentativa de furto. A equipe de segurança agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que esteve no local. O shopping reforça seu compromisso com a segurança de clientes, lojistas e colaboradores”.

Até o momento, não há confirmação oficial da identidade da suspeita por parte da Polícia Militar. O caso segue em investigação.

Imagem: Reprodução