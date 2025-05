Indré Melo se destaca no Campeonato Brasileiro de Boxe com apoio da SEEL

Com 29 vitórias em 35 lutas, o tricampeão paraense segue firme na busca pelo título nacional.

O atleta paraense Indré Melo teve uma performance de destaque no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Masculino, que aconteceu entre os dias 3 e 7 de maio, em Foz do Iguaçu (PR). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), reuniu os melhores pugilistas do Brasil e contou com a participação de 204 atletas de 22 estados.

Com o apoio do Governo do Pará e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Indré venceu a primeira luta contra um atleta do Amapá, mas foi superado na disputa pela medalha, perdendo por pontos para o lutador de Sergipe. O desempenho garantiu ao paraense a quinta colocação nacional em sua categoria, uma grande conquista diante da forte concorrência.

Indré, que acumula um histórico de 35 lutas no boxe com 29 vitórias e 6 derrotas , é tricampeão paraense e atualmente ocupa o quinto lugar no ranking nacional. Mesmo não subindo ao pódio, o atleta destacou a importância da experiência adquirida na competição:

“Participar do Campeonato Brasileiro é uma sensação incrível. Só de estar ali entre os melhores do país, se enfrentando, já é um super aprendizado”.

O apoio da SEEL foi fundamental para sua participação e, como ele mesmo ressalta, fez toda a diferença:

“Ter o apoio da Secretaria foi de suma importância nessa viagem. Ajudou bastante. Acredito que, se a maioria dos atletas tivesse esse apoio, conseguiríamos resultados muito melhores para o Estado nas competições”, afirmou.

Com determinação, foco e o objetivo de alcançar o tão desejado título nacional, Indré já se prepara para os próximos desafios. Seu sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro segue vivo, e sua jornada no boxe continua a inspirar muitos atletas paraenses.

Imagem: Divulgação