Paysandu atualiza estado de saúde de Joaquín Novillo após choque no Re-Pa

Zagueiro segue em observação após concussão cerebral; clube também se solidariza com atleta do Remo.

O Paysandu divulgou na noite desta sexta-feira (9) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do zagueiro Joaquín Novillo, que sofreu um forte choque durante o clássico Re-Pa da última quarta-feira, válido pela final do Campeonato Paraense. O lance aconteceu no segundo tempo da partida, após uma colisão acidental com o volante Jaderson, do Remo.

Novillo foi imediatamente atendido e levado ao Hospital Porto Dias, onde passou por exames de tomografia. Apesar do susto, não foi identificada nenhuma lesão neurológica grave. Segundo o clube, o defensor sofreu um traumatismo crânio encefálico leve e segue em acompanhamento médico diário, conforme o protocolo SCAT6 da Fifa, voltado para casos de concussão cerebral.

Ainda com dores de cabeça e lentidão no raciocínio, o jogador permanece em repouso absoluto, sem realizar atividades físicas desde o ocorrido. Caso não apresente piora, poderá iniciar atividades leves já neste sábado (10). Os exames mais recentes mostram que Novillo mantém a memória, orientação, equilíbrio e coordenação preservados.

Em nota oficial, o Paysandu também estendeu votos de pronta recuperação a Jaderson, do Clube do Remo, que segue hospitalizado em observação.

O episódio gerou preocupação entre torcedores dos dois lados, reforçando a importância dos protocolos médicos rigorosos em casos de concussão no futebol profissional.

Imagem: Reprodução Internet