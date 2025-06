Inscrições abertas para workshop de animação experimental na FCP

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário digital até o dia 25 de junho. As aulas acontecerão de 30 de junho a 4 de julho na Casa das Artes, em Belém.

Estão abertas até o dia 25 de junho as inscrições para o workshop “Animação Experimental: quadros, ritmos e transformações”, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP). As aulas serão presenciais, acontecendo de 30 de junho a 4 de julho, das 13h30 às 18h, na Casa das Artes, em Belém.

O workshop é direcionado a artistas, estudantes de artes e áreas afins com mais de 18 anos e experiência em desenho digital.

Detalhes do curso com Angélica Maia

Ministrado por Angélica Maia, o curso abordará os fundamentos da animação quadro a quadro, o uso da criatividade em softwares acessíveis, criações visuais, animações curtas e experimentos visuais.

“Os participantes terão oportunidade de explorar o processo de criação das animações. A proposta incentiva uma abordagem sensível e autoral, permitindo que cada participante desenvolva um pequeno projeto que reflita sua poética e seu olhar”, detalha Angélica.

Segundo a instrutora, o workshop propõe uma vivência que combina técnica, improvisação e invenção, valorizando a animação como um campo expandido de criação. “A oportunidade que a oficina oferece busca despertar o olhar dos participantes para o movimento conjunto da linguagem, imagem e animações que estimula o uso da criatividade”, conclui.

Para se inscrever, acesse o formulário digital disponível até 25 de junho.

Serviço: “Animação Experimental: quadros, ritmos e transformações”

Inscrições até 25 de junho

Link para inscrição: https://bit.ly/ativacao-angelica

Período das aulas: 30/06 a 04/07/2025

Horário: 13:30h às 18h

Número de vagas: 9

Carga Horária: 20h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Público-alvo: artistas, estudantes de artes e áreas afins, maiores de 18 anos e com experiência em desenho digital.



Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará