Estação das Docas: seis dias de cultura gratuita com programação gratuita

Nos fins de semana de 20 a 22 e 27 a 29 de junho, a Estação das Docas oferece uma programação cultural gratuita, celebrando as ricas tradições paraenses.

O clima de São João já tomou conta da Estação das Docas, em Belém, com a chegada do projeto “Estação Junina” 2025. Serão seis dias de pura festividade, em dois fins de semana consecutivos: de 20 a 22 e de 27 a 29 de junho. O complexo turístico se transforma em um grande arraial às margens da Baía do Guajará, oferecendo uma programação gratuita que celebra as ricas tradições culturais do Pará. O Anfiteatro São Pedro Nolasco será o palco principal, com apresentações de quadrilhas, bois, pássaros juninos e shows musicais.

A programação começará sempre às 17h, no palco montado especialmente para o evento. Entre os destaques, haverá as apresentações dos bois Catiguria e Veludinho, o Pássaro Junino Japiim, Alessandro Sanfoneiro, e bandas como Fruto Sensual, Baião de Dois, Vingadores do Brega, Cabras no Forró, entre outros.

O Projeto Estação Junina é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, e é realizado pela Organização Social Pará 2000, que administra o complexo.

Primeiro fim de semana: De 20 a 22 de junho

O primeiro fim de semana de programações já começa com a animação de atrações típicas de São João.

Sexta-feira, 20: As tradicionais quadrilhas juninas abrem a programação com muita dança e alegria: Quadrilha Infantil Flor Junina e Quadrilha Fuzuê Junino, seguidas pelas bandas BaladaMix e Miro Marks Forró Nu12. Miro Marks expressou seu entusiasmo: “Para mim está sendo um prazer enorme participar dessa grande festa, que é o projeto Estação Junina, na Estação das Docas. A banda está preparadíssima pra fazer aquele show especial, para todos vocês. O coração fica a mil, né, pois é uma honra receber esse convite. E a certeza é que o show vai ser daquele jeito. Chama a família e vem.”

Sábado, 21: O Boi Catiguria abre a programação cultural, seguido pela Quadrilha Sedução Ranchista, com Forró do Bacana e DJ Assayag animando a noite.

Domingo, 22: Será a vez do Boi Veludinho, da Quadrilha Infantil Santa Luzia Mirim, da Quadrilha Amor de um Mensageiro e, encerrando o primeiro fim de semana, a irreverente banda Fruto Sensual, que promete colocar o público para dançar. Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, convida: “Alô galera, aqui é a Valeria Paiva da banda Fruto Sensual e no dia 22 de junho, domingo, a partir das 20h, nós vamos estar no anfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, numa programação gratuita para todas as idades. A gente se encontra! Aceita meu amor, tá meu bem?”

Segundo fim de semana: De 27 a 29 de junho

Sexta-feira, 27: A programação recomeça com a Quadrilha Infantil Pipoquinha e a Quadrilha Santa Luzia, em seguida, shows de Alessandro Sanfoneiro e a banda Vingadores do Brega.

Sábado, 28: O público poderá acompanhar apresentações do Boi Rei do Campo, logo após a festa fica por conta da banda Baião de Dois, e o encerramento com Dudu Forrozeiro.

Domingo, 29 de junho: O último dia de Estação Junina terá a apresentação do Pássaro Junino Japiim, a Quadrilha Majestosa, o Trio Trilhas da Serra e a banda Cabra no Forró.

Confira a programação completa:

20/06 – Sexta-feira

• 17h – Quadrilha infantil Flor Junina

• 18h – Quadrilha Fuzuê Junino

• 19h20 – Banda BaladaMix

• 21h30 – Banda Miro Marks Forró Nu12

21/06 – Sábado

• 17h – Boi Catiguria

• 18h – Quadrilha Sedução Ranchista

• 19h – Banda Forró do Bacana

• 21h – DJ Assayag

22/06 – Domingo

• 17h – Boi Veludinho

• 18h – Quadrilha infantil Santa Luzia Mirin

• 18h50 – Quadrilha Amor de um mensageiro

• 20h – Banda Fruto Sensual

2º fim de semana

27/06 – Sexta-feira

• 17h – Quadrilha infantil Pipoquinha

• 18h20 – Quadrilha Santa Luzia

• 19h20 – Banda Alessandro Sanfoneiro

• 21h30 – Banda Vingadores do Brega

28/06 – Sábado

• 17h – Boi Rei do Campo

• 18h – Banda Baião de Dois

• 20h – Banda Dudu Forrozeiro

29/06 – Domingo

• 17h – Pássaro Junino Japiim

• 18h – Quadrilha Majestosa

• 19h – Trio Trilhas da Serra

• 21h – Banda Cabra no Forró

Foto: Divulgação