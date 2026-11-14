Joana Sanz confirma fim do casamento com Daniel Alves; saiba o motivo

Modelo espanhola e ex-jogador estavam juntos desde meados de 2015

Da CNN Brasil

A modelo Joana Sanz confirmou o fim do casamento com o ex-jogador Daniel Alves após 11 anos de relacionamento.

Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (13), a espanhola revelou que o motivo que causou a separação dos dois. O agora ex-casal estava junto desde 2015, oficializando a união em julho de 2017.

Após ser questionada por um seguidor sobre acompanhar o ex-marido, que é evangélico, em cultos, Sanz respondeu: “Eu não sou crente. Quanto mais eu vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso”. E completou dizendo que a separação ocorreu devido a questões religiosas.

“Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse motivo”, finalizou

O ex-lateral já apareceu pregando em cultos nas redes sociais. Como mostrou a CNN, em uma dessas aparições, Alves declarou que foi mais feliz no período em que passou na penitenciária do que na época de jogador.

“Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que ganhando milhões. Antes eu jogava futebol e agora eu estava na prisão limpando a casa, mas tinha meu pai (Deus) comigo. Eu dizia: ‘O que vale milhões de euros sem pai?'”, declarou.

Processo e absolvição

Daniel Alves ficou preso por 14 meses, após ser acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, em 31 de dezembro de 2022. Ele foi detido em janeiro de 2023 e condenado, em fevereiro de 2024, a quatro anos e meio de prisão, além de multa de 150 mil euros e restrição de aproximação da vítima.

Em março de 2024, foi solto após pagar fiança de 1 milhão de euros, entregar os passaportes e se comprometer a comparecer semanalmente ao tribunal.

Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação, citando “insuficiência de provas” e contradições no depoimento da vítima. Com isso, Alves deixou de cumprir medidas cautelares

Joana Sanz e Daniel Alves • Reprodução/Instagram/Daniel Alves