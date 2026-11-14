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Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia da Chape, é festejado em despedida

Jogador do Juventude fará sua última partida como profissional neste sábado (14), diante do Botafogo-SP, pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro

Gustavo Riguetti e Gabriel Teles, da CNN Brasil

Sobrevivente do acidente aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense em 2016, Alan Ruschel se despede neste sábado (14) dos gramados.

Aos 37 anos, Ruschel anunciou que a partida contra o Botafogo-SP, no Estádio Alfredo Jaconi, será a última de sua carreira profissional.

Revelado pelas categorias de base do Juventude, o jogador encerra uma trajetória de 19 temporadas, marcada por uma das histórias de superação mais conhecidas do futebol brasileiro.

Na chegada ao Jaconi, Ruschel foi recebido com festa pelos torcedores do Juventude, que prepararam uma homenagem ao jogador em seu último compromisso como profissional.

Sobrevivente da tragédia da Chapecoense

Ruschel estava no avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, em novembro de 2016, quando a aeronave caiu nas proximidades de Medellín. O acidente deixou 71 mortos e seis sobreviventes. Entre os atletas que estavam no voo, o lateral foi o único a voltar a jogar profissionalmente.

Após passar por um longo processo de recuperação, o jogador retomou a carreira e defendeu clubes como Internacional, Goiás, Cruzeiro, América-MG, Londrina e Chapecoense. Pela equipe catarinense, conquistou títulos do Campeonato Catarinense e da Série B em 2020.

Reprodução

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