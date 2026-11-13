Grêmio e Borussia decidem hoje o Campeonato Interno Master/Novos do Pará Clube

O Pará Clube será palco, na noite desta sexta-feira, 13, de uma grande decisão futebolística. A partir das 20h30, as equipes do Grêmio e Borussia entram em campo para disputar o título do Campeonato Interno Master/Novos, em uma partida que promete movimentar os associados e amantes do futebol. Depois ocorre o show musical com o cantor Betinho Sousa.

A Diretoria do Pará Clube, por meio do Departamento de Esportes, preparou todos os detalhes para a realização da final. As duas equipes deverão contar com seus principais jogadores, buscando a vitória e a conquista do campeonato. Atendendo a uma solicitação dos dirigentes dos times finalistas, a partida terá arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF).

O diretor de Esportes, Marcelo Campos, coordenou a organização do evento, seguindo as diretrizes estabelecidas com o respaldo do presidente Villar Júnior e o assessoramento de Philippe.

De acordo com o regulamento da competição, o Borussia leva vantagem e poderá jogar pelo empate para garantir o título, em função da melhor campanha apresentada ao longo do campeonato.

Pelo lado do Grêmio, um dos destaques é Nildo, ex-jogador profissional do Grêmio de Porto Alegre, que intensificou os treinamentos durante a semana com o objetivo de ajudar sua equipe a conquistar o troféu.

Já no Borussia, as atenções estão voltadas para Léo Oliveira, considerado uma das referências da equipe. O jogador demonstra confiança na conquista de mais um título para ampliar sua galeria de troféus.

A decisão também contará com a presença de uma personalidade do futebol paraense. Glauber Gonçalves, presidente eleito do Clube do Remo no último domingo, estará prestigiando a partida na condição de associado do Pará Clube, localizado na avenida Lomas Valentinas.

Glauber será recepcionado pelo presidente do Pará Clube, Villar Júnior, e pelo diretor de Esportes, Marcelo Campos. A convite da diretoria, ele também participará da solenidade de entrega das premiações aos finalistas.

A expectativa é de uma noite de confraternização, bom futebol e muita disputa, com Grêmio e Borussia buscando escrever seus nomes na história do Campeonato Interno Master/Novos do Pará Clube.

Por Nonato Batista, reportagem e imagens