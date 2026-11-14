Investimentos do Governo do Pará fortalecem o turismo e impulsionam crescimento econômico

Ações estaduais valorizam os atrativos regionais e ampliam a projeção do Pará entre os principais destinos da Amazônia brasileira

O crescimento do fluxo de visitantes nacionais e internacionais, a movimentação econômica, a ocupação hoteleira, a conectividade aérea, os investimentos em promoção e a realização de eventos no Pará. Esses são fatores impulsionados por meio de investimentos do governo estadual, que busca consolidar o Pará como um dos principais destinos da região Norte e da Amazônia brasileira.

“Estamos mostrando ao mundo que o Pará tem muito a oferecer: natureza, gastronomia, cultura, patrimônio histórico, turismo religioso, ecoturismo e experiências autênticas nas diferentes regiões do Estado. Nosso compromisso é fazer com que o turismo seja cada vez mais um instrumento de desenvolvimento sustentável, valorização da identidade amazônica e geração de oportunidades”, ressalta Lucas Vieira, titular da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Ao longo dos últimos anos, a quantidade de turistas que visitam o Pará e a receita gerada só aumentam. Em 2025, o Pará recebeu 1.574.766 turistas, um aumento de 30,6% em relação a 2024, quando o registrou foi de 1,2 milhão de visitantes. Em 2025, o turismo ultrapassou a marca de R$ 1,1 bilhão de reais em receita gerada pela atividade turística. O valor representa um crescimento de 31,1% em comparação com 2024, quando foram registrados cerca de R$ 871 milhões.

Uma das estratégias do governo estadual para valorizar os atrativos amazônicos e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico foi a sanção da Lei nº 11.712, em outubro deste ano, que cria a Rota Turística da Ilha do Combu. A iniciativa busca impulsionar um dos destinos turísticos mais consolidados de Belém, reconhecido por suas experiências ligadas à natureza, à gastronomia e à cultura ribeirinha. A ação também incentiva o turismo sustentável, a conservação ambiental e a geração de emprego e renda para as comunidades locais.

Entre as experiências oferecidas aos visitantes estão passeios de barco, trilhas pela floresta, banhos de rio, contato com as comunidades tradicionais e a produção artesanal de chocolate e derivados do cacau.

CONECTIVIDADE AÉREA

A evolução da oferta de voos, a criação de novas rotas e a ampliação da conectividade aérea entre 2023 e 2026 estão entre os destaques do turismo paraense.

Desde setembro de 2023, a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, vem ampliando a conectividade internacional, com destaque para a retomada das operações para Paramaribo (Suriname), pela Surinam Airways, e a inclusão das rotas para Miami (Estados Unidos), pela GOL, e Bogotá (Colômbia), pela Avianca.

Em 2026, a Setur segue com a estratégia de promoção dos destinos paraenses, com destaque para a segunda edição do Pavilhão dos Municípios, que reuniu 40 municípios e mais de 150 expositores, atraindo aproximadamente 61 mil visitantes em quatro dias. O evento integrou cultura, gastronomia, conhecimento e oportunidades de negócios, fortalecendo a presença dos municípios na promoção turística do Estado.

A Setur também ampliou a divulgação de segmentos específicos, como a pesca esportiva, com a participação na Pesca Trade Show, em São Paulo, reunindo seis pousadas paraenses especializadas na atividade. Outra frente importante foi o turismo de cruzeiros, com a participação no Cruise Brasil 360 e ações de receptivo aos navios internacionais que chegaram a Belém. As iniciativas contribuíram para apresentar a cultura e os atrativos paraenses aos visitantes e fortalecer a inserção do Pará nos diferentes mercados do turismo.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias