Cavalgada Amigos de Portel chega à marca de 10 anos e espera reunir mais de 100 animais

Evento que começou como uma brincadeira entre amigos, em 2017, tornou-se parte do calendário de atrações do município, movimentando o comércio, a rede hoteleira e recebendo participantes de várias cidades do Pará.

O que começou como uma pequena reunião entre amigos, com apenas 12 cavalos desfilando pelas ruas de Portel, no arquipélago do Marajó, transformou-se em um dos eventos mais aguardados pela população local. A Cavalgada Amigos de Portel chega à marca de 10 anos de história, consolidando uma iniciativa que une tradição, cultura rural, confraternização e movimentação econômica.

A primeira edição aconteceu em dezembro de 2017, a partir de uma conversa descontraída no Rancho do Paim. A ideia surgiu entre amigos, entre eles Robson Elias e Cleliane, naturais de Novo Repartimento, que haviam adquirido terras em Portel. Também participaram da iniciativa Emanoel Cardoso, conhecido como Neo; Antônio Carlos, o Tuca; Elvis Flores; Andresa Flores; Henrique Gomes; Rose Trindade, a Pom; e Miltinho.

Com poucos recursos financeiros, mas contando com a colaboração de amigos e empresários locais, o grupo conseguiu reunir 12 animais para realizar a primeira cavalgada pelas principais ruas da cidade.

O desfile terminou na orla, onde atualmente funciona o calçadão, espaço que recebe importantes eventos do município. O encontro foi marcado por registros fotográficos, conversas e confraternização. A receptividade da população e a curiosidade de moradores que nunca haviam visto cavalos de perto estimularam os organizadores a dar continuidade à iniciativa.

A intenção, desde aquele primeiro encontro, era fazer uma edição ainda melhor no ano seguinte. E assim o evento começou a crescer, conquistando participantes, apoiadores e reconhecimento popular.

DA BRINCADEIRA À TRADIÇÃO

Com o passar dos anos, a Cavalgada Amigos de Portel ganhou novas atrações e ampliou sua programação. Uma das novidades foi a inclusão da tradicional corrida de prado, que passou a atrair competidores de outros municípios, acompanhados de seus cavalos preparados para disputar as premiações.

A participação de criadores e competidores de diferentes localidades também contribuiu para ampliar a visibilidade do evento e fortalecer a presença da atividade agropecuária na região.

Para os organizadores, a cavalgada representa uma oportunidade de mostrar que Portel também possui uma relação com o agronegócio e com as atividades do campo, além das tradicionais atividades econômicas já conhecidas no município.

EVENTO MOVIMENTA A ECONOMIA LOCAL

Além do aspecto cultural e da confraternização entre os participantes, a cavalgada passou a ter importância para a economia de Portel. Durante sua realização, a cidade recebe visitantes, comitivas, criadores, competidores e familiares de municípios vizinhos.

A movimentação beneficia diferentes setores, especialmente hotéis, pousadas, restaurantes, mercados, pequenos comerciantes e prestadores de serviços.

O acesso rodoviário pela PA-368 também contribuiu para facilitar a chegada de visitantes de localidades como Tucuruí, Breu Branco, Baião, Mocajuba, Pacajá, Novo Repartimento, Roça Comprida, Vila do Elmo e Lisboa.

O evento também reúne participantes de municípios da região do Marajó, especialmente Breves e Melgaço, incluindo comunidades ribeirinhas que fazem questão de participar da programação.

A expectativa dos organizadores é que a edição comemorativa reúna mais de 100 animais, número que representa um crescimento expressivo em relação aos 12 cavalos da primeira edição.

DOIS DIAS DE PROGRAMAÇÃO

A programação comemorativa está distribuída em dois dias de atividades, com corrida de prado, festa musical, desfile das comitivas e confraternização.

No sábado, dia 14, a partir das 14h30, será realizada a corrida de prado, na PA-368. Às 22h, a programação continua com a festa da cavalgada, na Arena Show, com apresentações de Douglas Costa, Forrozão do Brothers e DJ.

No domingo, a concentração e saída da cavalgada estão previstas para as 8h, na Arena Show. Os participantes percorrerão as principais ruas de Portel, com chegada programada para o meio-dia, no mesmo espaço.

Após o desfile, será servido o tradicional almoço para as comitivas, seguido de apresentações de bandas e DJs locais, com programação prevista até o anoitecer.

Dez anos de uma história construída em grupo

Ao alcançar uma década de trajetória, a Cavalgada Amigos de Portel representa a continuidade de uma iniciativa que nasceu da amizade e ganhou dimensão municipal.

A evolução do evento, segundo seus organizadores, demonstra a capacidade de mobilização da comunidade e o interesse crescente pelas atividades ligadas à cultura rural e ao universo agropecuário.

O encontro também se tornou uma oportunidade de integração entre moradores de Portel, visitantes de outros municípios e comunidades ribeirinhas, fortalecendo os laços regionais.

O que começou com apenas 12 animais e a disposição de um pequeno grupo de amigos chega à marca de 10 anos com expectativa de mais de 100 participantes a cavalo, dois dias de programação e impacto em diferentes setores da economia local.

Fonte: Agência Imagens 2.8/Fotos: Lucinha Bahia