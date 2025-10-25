sábado, outubro 25, 2025
Série C: Ponte Preta vence Londrina e é campeã nacional pela primeira vez

Além do título, garantido com os gols de Jonas Toró e Elvis, a Macaca retorna para a Série B em 2026, após o rebaixamento em 2024

Luccas Melo, da Itatiaia

Ponte Preta é a nova campeã da Série C do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu o Londrina por 2 a 0 na tarde deste sábado (25), pelo segundo jogo da grande decisão, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. A partida de ida havia terminado em 0 a 0.

Jonas Toró, no começo do segundo tempo, abriu o placar em finalização de fora da área — que contou com ‘ajuda’ do goleiro Daniel. Aos 28 minutos, Elvis, em cobrança de pênalti, marcou o segundo para a explosão da torcida.

Esse é o primeiro título de expressão da Ponte Preta em 115 anos de história. A Macaca retorna para a Série B em 2026 após o rebaixamento em 2024.

Já o Londrina, rebaixado em 2023, conquista o acesso após duas temporadas na Série C. Além dos dois finalistas, São Bernardo e Náutico também garantiram o acesso para a Segunda Divisão do próximo ano.

