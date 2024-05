Levantamento indica que Trump venceria Biden entre os jovens

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump venceria as eleições presidenciais entre os jovens contra o seu rival, o atual presidente democrata Joe Biden, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (30) pelas emissoras públicas NPR e PBS.

Embora em um confronto que se restringisse apenas entre Trump e Biden, os jovens demonstrem preferir o democrata, quando são incluídos os demais candidatos, o independente Robert F. Kennedy e a candidata do Partido Verde Jill Stein, o voto dos jovens se divide e o republicano é quem prevalece.

Especificamente, Trump lidera por seis pontos sobre Biden entre os eleitores da Geração Z e dos millennials, e tem uma vantagem ainda maior, de oito pontos, no grupo dos menores de 45 anos.

O cenário apresentado por esta sondagem é muito diferente do que aconteceu nas eleições de 2020, quando Biden venceu Trump por mais de 20 pontos entre os eleitores de 18 a 29 anos.

Os jovens “não veem muita conexão” com Biden, declarou Lee Miringoff, diretor do Instituto de Opinião Pública do Marist College, que conduziu a pesquisa, segundo a emissora de rádio NPR.

A mesma pesquisa mostra que apenas 24% dos americanos de entre 18 e 29 anos aprovam o trabalho que o presidente desempenha e 62% têm uma opinião negativa sobre ele.

Por outro lado, 49% dos jovens têm uma opinião favorável a Trump e 42% o rejeitam, sendo esta a faixa etária que mais apoia o republicano.

Sondagens anteriores, também citadas pela NPR, mostraram que Biden está perdendo apoio entre os jovens devido à inflação, à idade avançada do presidente (81 anos) e ao seu apoio à ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

No entanto, a nova pesquisa também abre uma possível oportunidade para Biden, já que apenas 54% da Geração Z e dos millennials americanos afirmam ter decidido definitivamente o seu voto.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Erin Schaff | EFE / EFE/EPA/JIM LO SCALZO