Seletiva do 48º Festival Folclórico de Santarém será realizado sábado

A realização do 48º Festival Folclórico foi definida para o período de 08 a 11 de agosto de 2024. E seguindo as normativas do regulamento deste grandioso evento, é necessário a Seletiva. Trata-se da escolha de dois grupos a serem incluídos no festival, das categorias: quadrilha estilizada, carimbó e quadrilha humorística. A seletiva é organizada pela Comissão do Festival Folclórico na parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e será neste sábado, 1º de junho, no Ginásio Comercial do Atlético Cearense, na Travessa Frei Ambrósio, bairro Caranazal, a partir das 20 horas.

O acesso do público para a Seletiva e por meio da aquisição de ingressos e mesa. As vendas são de responsabilidade da Comissão Organizadora, contatos: (93) 98113-1892 / 99173-878.

“A seletiva é uma alternativa que oportuniza grupos que ficaram de fora do Festival por não atenderam as exigências dos editais. E que tenham mais de dois anos de atividade no folclore santareno. E temos onze participantes nesta seletiva, que serão avaliados, e sairão dois de cada categoria. E os selecionados serão inclusos nos grupos de elite do Festival deste ano. E devem fechar o número de dez grupos em cada categoria para a apresentação do mês de agosto. E já agradecemos a parceria do secretário Adson Wender Tertulino nesse procedimento importante para a nossa classe artística”, explicou o presidente da comissão do Festival Folclórico Nielson Lopes.

Segundo o titular da pasta da cultura no município Adson Wender Tertulino, o governo entra na parceria para reforçar a transparência também na seletiva, e entre os procedimentos temos o júri. “O corpo de jurados será formado por três pessoas de notório saber cultural, para o julgamento das categorias da seletiva”, disse.

Os quesitos a serem julgados pelo júri da seletiva do 48° Festival Folclórico de Santarém são:

Quadrilha Estilizada:

Tema, Marcador, Coreografia, Sincronismo/Evolução, Vestuário, Rainha, Casal de Noivos, Repertório Musical e Organização do conjunto folclórico.

Carimbó:

Apresentador, Coreografia/Evolução, Vestuário/Indumentária, Rei do Carimbó, Rainha do Carimbó, Tema, Harmonia, Organização do Conjunto Folclórico e Dança do Peru.

Quadrilha Humorística:

Marcador, Apresentador, Coreografia/Evolução, Vestuário, Comédia, Criatividade, Tema, Caracterização do Personagem, Expressões Teatrais do Personagem.

Ordem de Apresentação

Quadrilha Estilizada

1º – Estrela da Terra

2º – Sensação Junina

3º – Flor do Sertão

4º – Meu Xodó

Carimbó

5º – Mistura de Carimbó

6º – Carimbó Caboclo

7º – Regional Tapajoara

8º- Gingado Tapajônico

9º – Revelação de Carimbó

Quadrilha Humorística

10º – Nós na Roça

11º – Só Fuleragem

O resultado desta seletiva será na próxima segunda-feira (03/06), no auditório da Casa da Cultura, a partir das 14 horas. Localizado na Avenida Borges Leal, 1558, entre a Avenida Barão do R. Branco e a Travessa Silvino Pinto, bairro Santa Clara.