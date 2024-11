Lula publica mensagem de incentivo aos participantes do Enem

Neste domingo (3), primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai acompanhar de perto a aplicação das avaliações de linguagens, ciências humanas e redação, da sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

Nas primeiras horas do dia, o presidente Lula publicou uma mensagem nas redes sociais, para desejar boa sorte aos mais de 4,3 milhões de inscritos, que realizarão provas no Distrito Federal e em 1.753 municípios.

“É muito importante que vocês, meninos e meninas, levantem de bom humor, vocês já estudaram, então é só ir com o coração aberto, com muita fé em Deus e sabendo que, vocês, se passarem, transformarão no maior orgulho, que vocês já são – do pai e da mãe de vocês. Um beijo no coração, força e que Deus os abençoe”, escreveu o presidente.

A prova terá início às 13h30, horário de Brasília, e terá duração de cinco horas e meia, com término previsto para às 19h. Os participantes que solicitaram e tiveram a aprovação do tempo adicional, poderão fazer a prova até às 20h. E os que realizarem o exame por meio de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), poderão concluir às 21h.

Enem

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

As instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Fonte: Agência Brasil/Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil