Educação: inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética seguem abertas até 30 de setembro

Expectativa é que cerca de meio milhão de alunos participem da competição em todo o Brasil. No estado, a ação conta com parceira da Equatorial Pará.

As inscrições para a 3ª edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) continuam abertas até 30 de setembro no site onee.org.br. A iniciativa é voltada para alunos do 8º e 9º ano das redes pública e privada de todo o Brasil. No Pará, a competição conta com a parceria da Equatorial para estimular os jovens à conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

Pricila Hinvaitt, responsável pela área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reforça a importância de os professoram incentivarem seus alunos a participarem da ação.

“Estamos mobilizando escolas e educadores em todas as regiões do estado. Falar de sustentabilidade e meio ambiente é importante para todos nós, especialmente por vivermos na Amazônia. Temos certeza que os jovens serão multiplicadores dessas informações em casa, nos grupos de amigos e nos demais círculos sociais”, pontua.

Com expectativa de ser a maior edição já realizada, a ONEE mobiliza alunos e professores em uma programação dinâmica, que inclui curso de formação para docentes, desafios interativos no formato de games e provas objetivas. A competição será encerrada com uma cerimônia nacional de premiação no dia 6 de novembro, em Brasília (DF), reunindo os destaques de cada estado.

A olimpíada distribuirá medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor aluno de cada estado. Os medalhistas da edição 2025 também conquistam, automaticamente, uma vaga na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026, sem precisar disputar a primeira etapa.

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sua edição de 2025 conta com coordenação do Instituto Abradee e proposição da RGE, uma empresa do grupo CPFL. A realização da ONEE envolve 48 distribuidoras de energia de todo o país, unindo forças para construir uma cultura energética mais consciente e alinhada ao Plano Nacional de Eficiência Energética.