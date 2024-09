Marçal desafia Malafaia para uma live: “Você é um Eliabe”

Nesta segunda-feira (9), o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) convidou o pastor Silas Malafaia para fazer uma transmissão ao vivo com ele no Instagram. O objetivo é conversar sobre as desavenças entre os dois, causadas pela manifestação que aconteceu na Avenida Paulista neste sábado (7).

– Estou desafiando o Silas Malafaia para entrar aqui ao vivo, você fala o que você quer e ouve o que você precisa – declarou Marçal.

E continuou:

– Todo respeito ao que você construiu na religião, mas na política todas as coisas que você faz é (sic) fora da lógica. Já apoiou Paes, já apoiou Lula. Está caladinho por causa do Ramagem para não queimar o seu filme, parece que você está apoiando o Paes aí, né?

Citando a passagem bíblica de 1º Samuel 17:28-37, o empresário disse que é Davi e que Malafaia é Eliabe, o irmão mais velho do rei que se irou quando viu que o mais novo se colocou à disposição para enfrentar Golias.

– Você é um Eliabe na minha vida, deixa Davi em paz – concluiu.

Marçal foi impedido de subir no carro de som pelo líder evangélico que era o responsável pelo ato político que pedia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pastor Malafaia gravou um vídeo esclarecendo a situação, Marçal tem feito comentários a respeito do que foi dito sobre ele em sua conta do Instagram.

O candidato do PRTB tem usado a situação para dizer que é perseguido pelo “sistema” e também pela direita.

