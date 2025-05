Morre o sambista paraense Luiz Leite

A arte e a cultura paraense estão se despedindo do sambista Luiz Lopes, 63 anos, que morreu nesta terça-feira, 27, vítima de câncer. Ele estava internado, e entubado, no Hospital da Beneficente Portuguesa.

Luiz Leite era uma das vozes mais reconhecíveis e um íncone da cultura paraense com sambas voltados para a Região Amazônica.

O artista começou sua carreira solo em 2001, mas sua trajetória no samba começou muito antes, em grupos como Tom Maior, Art Samba e Poeira Pura. Ele também era figura essencial no Carnaval de Belém, atuando como puxador de escolas tradicionais como Quem São Eles, Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná.

Além de intérprete, Luiz era também pesquisador de MPB, dedicando-se a mergulhar na história e na estética do samba e de suas vertentes. Sua contribuição artística e cultural o transformou em um nome de referência na capital paraense.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução