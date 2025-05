Coronel Neil se acidenta no restaurante da Alepa e sofre queimaduras de 2º grau

Um fato inusitado e perigoso se registrou nesta terça-feira, 27, no restaurante do andar térreo do Palácio Cabanagem, onde está instalada a Assembleia Legislativa do Estado – Alepa. O deputado estadual Coronel Neil sofreu queimaduras de segundo grau, porém, está bem. Ele, literalmente, pegou fogo nas dependências do ambiente, quando se preparava para almoçar. O jornalista Jr Campos, da Rádio Marajoara, noticiou o fato com absoluta primazia.

A brigada militar da Alepa entrou em ação e rapidamente debelou o que seria um princípio de incêndio. O parlamentar foi socorrido e, segundo as informações, já se encontra em recuperação.

As informações dão conta que o parlamentar estava servindo o próprio almoço quando o fogo de uma das bandejas teria alcançado o paletó do deputado. Foi um corre-corre, principalmente porque as pessoas ali presentes ficaram com medo de que o local pegasse fogo.

No andar térreo do anexo da Alepa ficou o forte odor de fumaça, porém, nada de mais aconteceu e as atividades da Casa de Leis se desenvolveram de forma normal.

Na terça-feira ocorrem as reuniões das comissões internas, bem como, a sessão plenária da Casa de Leis, que começa sempre no horário de 9h.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ, com informações do repórter Jr Campos