Mulher é brutalmente agredida pelo companheiro na frente da filha e de familiar em Moju

Moju, 13 de agosto de 2025 Uma mulher foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro na frente de sua filha e de outro familiar, na Vicinal Badarote, zona rural de Moju, nordeste do Pará. As agressões foram registradas em vídeos que circulam nas redes sociais e mostram cenas de grande violência.

Nas imagens, a criança implora para que o homem pare de agredir a mãe, enquanto ele utiliza uma marreta para arrombar a porta de um cômodo onde a mulher tentava se esconder. Em outro trecho, a vítima já está caída no chão, sendo agredida com pisões. O homem ainda faz ameaças, dizendo: “eu mandei tu ir atrás de mim? Eu mandei?”

O caso causou revolta e mobilizou internautas nas redes sociais, que cobram providências das autoridades. Até o momento, não há confirmação se o agressor foi preso ou se a vítima registrou boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Moju.

Denúncias de violência doméstica

A violência doméstica é um problema grave e recorrente no Brasil. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 59,1% da população (homens e mulheres) entrevistada relataram ter visto alguma situação de violência acontecendo no seu bairro ou na sua comunidade.

É fundamental que as vítimas de violência doméstica denunciem os agressores e busquem apoio. No Pará, o número de denúncias pode ser feito através do telefone 180, que é gratuito e confidencial.

Imagem: Reprodução internet