quinta-feira, agosto 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Mulher é brutalmente agredida pelo companheiro na frente da filha e de familiar em Moju

Moju, 13 de agosto de 2025  Uma mulher foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro na frente de sua filha e de outro familiar, na Vicinal Badarote, zona rural de Moju, nordeste do Pará.  As agressões foram registradas em vídeos que circulam nas redes sociais e mostram cenas de grande violência. 

Nas imagens, a criança implora para que o homem pare de agredir a mãe, enquanto ele utiliza uma marreta para arrombar a porta de um cômodo onde a mulher tentava se esconder.  Em outro trecho, a vítima já está caída no chão, sendo agredida com pisões.  O homem ainda faz ameaças, dizendo: “eu mandei tu ir atrás de mim? Eu mandei?”

O caso causou revolta e mobilizou internautas nas redes sociais, que cobram providências das autoridades.  Até o momento, não há confirmação se o agressor foi preso ou se a vítima registrou boletim de ocorrência.  O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Moju.

Denúncias de violência doméstica

A violência doméstica é um problema grave e recorrente no Brasil.  De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 59,1% da população (homens e mulheres) entrevistada relataram ter visto alguma situação de violência acontecendo no seu bairro ou na sua comunidade. 

É fundamental que as vítimas de violência doméstica denunciem os agressores e busquem apoio.  No Pará, o número de denúncias pode ser feito através do telefone 180, que é gratuito e confidencial.

Imagem: Reprodução internet

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Governadores aprovam carta em apoio à realização da COP30 em Belém
Próximo artigo
Oportunidade para universitários: Seduc prorroga inscrições para seleção de estagiários-bolsistas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,875FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315