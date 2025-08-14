Oportunidade para universitários: Seduc prorroga inscrições para seleção de estagiários-bolsistas

Belém, 14 de agosto de 2025 A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará anunciou a prorrogação do período de inscrições para o processo seletivo de estagiários-bolsistas de nível superior. A medida visa ampliar as oportunidades para estudantes interessados em contribuir com a educação pública estadual, ao mesmo tempo em que adquirem experiência prática em suas áreas de formação.

Os interessados devem acessar o site oficial da Seduc e preencher o formulário de inscrição disponível. É importante que os candidatos leiam atentamente o edital para verificar os requisitos específicos de cada área de atuação e as etapas do processo seletivo.

A seleção abrange diversas áreas do conhecimento, proporcionando aos universitários a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em contextos reais de trabalho. Além disso, a experiência adquirida pode ser um diferencial significativo no mercado de trabalho.

Os estagiários selecionados receberão bolsa de estágio, conforme estabelecido no edital, além de contar com o suporte e acompanhamento da equipe da Seduc, garantindo uma experiência enriquecedora e alinhada às necessidades da educação pública estadual.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de agosto de 2025. Os candidatos devem se apressar para não perder essa oportunidade de contribuir com a educação e desenvolver suas habilidades profissionais.