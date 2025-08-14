Governadores aprovam carta em apoio à realização da COP30 em Belém

O XVII Fórum Nacional dos Governadores, realizado ontem, quarta-feira, 13, em Belém, encerrou-se com a aprovação de uma carta que reafirma o apoio irrestrito de todos os Estados brasileiros à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) na capital paraense. O documento reforça, ainda, a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos de nossos povos originários, projetando ao mundo a relevância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável na região.

O encontro ocorreu no Centro de Economia Criativa, no Parque da Cidade — local que sediará a COP30 de 10 a 21 de novembro — e reuniu o governador Helder Barbalho e mais 18 governadores e vice-governadores; a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP30, Hana Ghassan; o presidente da COP30, André Corrêa do Lago; o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão; e o prefeito de Belém, Igor Normando. O Fórum Nacional dos Governadores é um espaço permanente de cooperação entre os líderes dos estados com o objetivo de construir propostas estratégicas e apresentá-las ao Governo Federal sobre temas que importam para a população.

O governador do Pará, Helder Barbalho, que abriu o fórum, ressaltou que o evento é parte do esforço para alinhar uma posição unificada do Brasil sobre o clima. “É importante termos ciência de que a COP não é apenas um evento ambiental. Hoje, o meio ambiente deve ser visto de forma transversal, dialogando com todas as agendas econômicas e geopolíticas do planeta. Isso amplia ainda mais a importância e a necessidade de todo o Brasil estar mobilizado para liderar essa agenda”, afirmou.

Helder Barbalho destacou ainda os resultados já visíveis da preparação do Estado para a COP30, com mais de 30 obras estruturantes em andamento na capital, gerando mais de cinco mil empregos diretos. “O Pará registrou um crescimento de 68% na abertura de novas empresas em 2025 e apareceu, pela primeira vez, em terceiro lugar no ranking nacional de crescimento do PIB, com previsão de alta de 3,5% neste ano. É fato que ser sede da COP posicionou Belém em uma condição de protagonismo”, enfatizou.

“A COP30 será em Belém, na Amazônia, mas deve ser vista como a COP do Brasil. O sucesso da conferência será o sucesso do Brasil, porque aquilo que concebermos aqui posicionará o nosso país como líder da agenda da sustentabilidade, permitindo que a floresta viva valha mais do que a floresta morta”, concluiu o governador.

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, apresentou um panorama histórico das negociações climáticas e ressaltou que a agenda ambiental se tornou também econômica e geopolítica. “As COPs se tornaram um encontro não só dos governos que negociam, mas também do setor privado, da ciência, da academia e da sociedade civil”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão, reafirmou o apoio institucional da Casa às ações do Governo do Estado rumo à conferência, enquanto o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que a capital compartilha desafios comuns a muitos municípios da Amazônia. “A COP deixou de ser apenas de Belém, do Pará ou da Amazônia. Ela é do Brasil, é de todos nós. Esse é o momento de mostrarmos a força e a capacidade de construção de soluções do povo brasileiro”, disse.

