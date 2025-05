“O Agente Secreto”: a estética vintage que conquistou Cannes e prepara sua estreia no Brasil

Em “O Agente Secreto”, Kleber Mendonça Filho mais uma vez transforma memória e estética em cinema de excelência. O longa, que revisita as memórias do diretor nos anos 1970 com uma atmosfera densa e uma estética vintage marcante, acaba de consolidar seu sucesso internacional: foi laureado no 78º Festival de Cannes com dois dos principais prêmios Melhor Diretor e Melhor Ator.

A vitória consagra Kleber Mendonça Filho como um dos cineastas brasileiros mais relevantes da atualidade, além de reforçar a força interpretativa de Wagner Moura, que levou o prêmio de Melhor Ator pelo papel de Marcelo, um professor universitário que tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba envolvido em uma rede sufocante de vigilância e tensão.

Com uma duração de 2h40 e um elenco que inclui ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Hermila Guedes e Robério Diógenes, o filme articula com precisão o passado e o presente do Brasil. Embora situado em 1977, durante o regime militar, sua trama reverbera intensamente nos dias atuais, como destacou o diretor: “Sempre achei que algumas pessoas iam dizer: ‘Poxa, as coisas eram difíceis naquela época’, e eu ia secretamente pensar: ‘Mas as coisas são difíceis hoje ainda’”.

A estética vintage do filme com figurinos, cenários e objetos que remetem à década de 1970 não serve apenas como ambientação histórica, mas como dispositivo narrativo e político, evidenciando as conexões entre o Brasil de ontem e de hoje. “O filme é totalmente atual, mesmo com essa maquiagem bem-feita do passado”, afirmou Kleber.

Quando estreia no Brasil?

Apesar do êxito em Cannes, o público brasileiro ainda terá de conter a ansiedade: não há, até o momento, uma data oficial de lançamento do filme no país, seja nas salas de cinema ou nas plataformas de streaming. A assessoria da produção confirmou que a estreia nacional ocorrerá no segundo semestre de 2025, sem maiores detalhes por enquanto.

Enquanto a espera se prolonga, cresce também a expectativa para a trajetória do longa em outras premiações, especialmente o Oscar 2026. O sucesso de “O Agente Secreto” em Cannes já o posiciona como um forte candidato à disputa internacional, seguindo os passos de outra produção brasileira que fez história: “Ainda Estou Aqui”, grande vencedor do Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.

Além disso, o recente prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, como Melhor Atriz em Filme Estrangeiro, evidencia o momento especial que o cinema brasileiro vive no cenário global. “O Agente Secreto” surge, assim, como mais um expoente desse movimento de valorização e reconhecimento internacional.

Sinopse

Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Decidido a fugir de seu passado violento e misterioso, ele se muda de São Paulo para Recife com a esperança de recomeçar sua vida. No entanto, ao chegar na capital pernambucana, em plena semana de Carnaval, percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir. Para piorar, passa a ser espionado pelos vizinhos, e o que parecia um refúgio transforma-se em um novo labirinto de opressão.

Com uma narrativa guiada pela tensão e pela memória, Kleber Mendonça Filho confirma, mais uma vez, seu domínio sobre uma estética cinematográfica que alia rigor visual, densidade emocional e reflexão política.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Pinterest